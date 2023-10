In viaggio dalla Versilia per mettere a segno furti

Due donne, di 47 e 28 anni, residenti in Versilia, e già gravate da precedenti penali, sono state arrestate dai carabinieri delle stazioni di Torre del Lago per un furto commesso in un pubblico esercizio di Monsummano. La misura cautelare è stata emessa dall’autorità giudiziaria di Pistoia, in seguito alle indagini svolte dai militari della stazione di Monsummano, che hanno portato concreti riscontri. Gli arresti sono stati effettuati nell’ambito di un’importante attività di repressione dei reati contro il patrimonio da parte dei militari della Compagnia della Versilia.

La coppia di pendolari del crimine, pur risultando residente nella zona del mare, veniva a colpire in Valdinievole. Le due donne, all’interno di un pubblico esercizio, hanno sottratto a un uomo il portafoglio, contenente denaro e strumenti di pagamento elettronici, dopo averlo distratto. Grazie all’attività dei carabinieri di Monsummano, è stato possibile risalire all’identità delle due ladre.