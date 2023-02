In vendita non soltanto dolcezze "Offriremo anche piatti gourmet"

Il flagship store di Slitti a Firenze soddisferà anche i palati più affini ai gusti salati. La tradizione Slitti si declinerà infatti anche verso piatti gourmet che comprendono schiacciate farcite, come quella con sbriciolona, carciofi e crema di pecorino, crostoni, da quello con gorgonzola, pere, noci e miele a quello con burrata, pomodori secchi e alici, fino alle tartare di pregiata carne di vitello adulto piemontese e croissant salati.

"Lavorare sul primo flagship di un brand come Slitti, portatore di valori così importanti del made in Italy e con una tradizione e una storia di rilievo – commenta Franco Costa di Costa Group, realtà che da oltre vent’anni progetta e realizza locali nel mondo della ristorazione – è stata una sfida entusiasmante. Lo store è stato progettato con l’idea da un lato di valorizzare l’artigianalità e la tradizione del marchio e dall’altro di creare uno spazio personalizzato e originale in ogni elemento d’arredo. Abbiamo trovato la sintesi nei dettagli: l’originale carta da parati, che viene ripresa anche sulle sedute, richiama le origini del prodotto, mentre i marmi pregiati e le finiture in ottone impreziosiscono lo spazio rendendolo elegante e conviviale. Lo store vanta anche di un videowall di oltre 7 metri situato sopra al bancone principale che permetterà al cliente di scoprire i processi produttivi artigianali e il dietro le quinte delle preparazioni Slitti, dalla fabbrica di cioccolato alla torrefazione di caffè".