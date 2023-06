In parità fin sul palo d’arrivo Danilo Ag e Darwin dei Greppi

All’Ippodromo Snai Sesana è stato un bel sabato sera tra le corse in pista, tutte supportate dall’immobiliare Euroedil, e dall’intrattenimento a 360 gradi per le famiglie e i visitatori durante tutta la durata della riunione. La prima corsa TrisQuartéQuinté della stagione era abbinata alla prima prova del Trofeo Sesana 2023, un handicap su due nastri per cavalli di 4 anni nel quale il penalizzato Darwin dei Greppi figurava in cima alle preferenze del betting. Il cavallo di Clauss Hollmann ha provato a onorare il ruolo di favorito: veloce dal secondo nastro, il figlio di Pacha dei Greppi, guidato da Tommaso Gambino, si è impegnato in una graduale risalita esterna raggiungendo il battistrada (e giocato) Deep Purple Grif con il quale sul penultimo rettilineo ha allungato staccandosi dal resto del gruppo: sull’errore improvviso del cavallo di Cesare Ferranti, Darwin è rimasto in chiaro vantaggio, ma in retta la sua azione si è appesantita e il gruppo si è rifatto sotto. Il più incisivo è stato Danilo Ag, con Giuseppe Lombardo jr, che lungo la preferenziale lo ha rimontato metro su metro apparigliandolo completamente sul palo. Neppure il fotofinish è riuscito a separare i due, che così si sono dovuti dividere la vittoria. Prestazione brillante per entrambi: per Darwin che da favorito tecnico ha riscattato l’ultima performance non brillantissima a Roma, e per l’allievo di Enzo D’Isanto, benissimo dosato nella risalita da Giuseppe Lombardo jr, che invece ha prontamente confermato la bella prestazione di due settimane fa.