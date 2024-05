In casa Lampo Meridien si riflette sul futuro. Primo nodo da sciogliere la conferma di Magrini

La stagione appena conclusa non è stata positiva per il Lampo Meridien. La squadra aveva iniziato il campionato con ambizioni importanti. Centrare la vittoria della Promozione era forse un obiettivo troppo ambizioso, ma sicuramente l’asticella delle ambizioni era stata fissata sull’obiettivo playoff. Un obiettivo mancato, perché il Lampo Meridien ha chiuso a -4 dalla Lunigiana Pontremolese, la quinta classificata che ha partecipato agli spareggi. Certamente un risultato deludente. La società adesso si prende un attimo di pausa per riflettere sul futuro. Fra le riflessioni da fare c’è anche quella legata alla posizione di Federico Magrini, tecnico subentrato all’esonerato Federico Montagnolo, condizionato da tanti infortuni che non hanno certo aiutato nell’arrampicata verso i playoff.