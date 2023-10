In Basilica una veglia per la pace in Terra Santa

Una veglia per la pace a Montecatini Terme. La Diocesi di Pescia ha predisposto una veglia nella basilica di Santa Maria Assunta, in piazza del Popolo, per questa sera, martedì 17 ottobre, dalle 21. La veglia sarà presieduta dal vescovo Roberto Filippini. Un’iniziativa di preghiera organizzata aderendo alla proposta del patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Gianbattista Pizzaballa, per una giornata di preghiera e di digiuno per la pace in Terra Santa. L’appello è stato rilanciato in una lettera del 12 ottobre dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale italiana. Già giorni fa, il vescovo Roberto Filippini aveva invitato tutte le comunità parrocchiali a raccogliersi in preghiera per la Terra Santa: "Dove è nato Gesù, principe della pace".

