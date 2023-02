Impianto sportivo "Anselmo Fagni" a disposizione di scuola e comunità

Durante un incontro nella struttura sportiva "Anselmo Fagni", il Cecina Montalbano rappresentato dal presidente Fabrizio Falasca e dal segretario Andrea Quilici ha presentato l’iniziativa che prevede l’apertura dell’impianto alla scuola e alla comunità larcianese. I ragazzi dell’istituto comprensivo Ferrucci potranno usufruirne gratuitamente per l’attività fisica.

L’Asd Montalbano Cecina è nata dalla fusione del Cecina Calcio e Montalbano. La struttura sarà dedicata non solo agli studenti, ma potrà essere utilizzata anche per altre attività: incontri, iniziative cultuale e ricreative. "L’idea – spiega Fabrizio Falasca – è di far diventare questa struttura un dinamico centro aggregativo della comunità di Larciano, un luogo che possa aiutare a svolgere una funzione educativa, sociale e ricreativa per ragazzi della scuola e l’intera comunità. Chiaramente proseguiranno anche la normale attività di calcio delle squadre che fanno parte della società Montalbano Cecina".

All’incontro sono intervenuti il sindaco Lisa Amidei, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Ferrucci Federica Bonacchi, alcuni rappresentanti del comitato dei genitori e i ragazzi che fanno parte del consiglio comunale degli studenti. Tutti gli interventi hanno avuto parole di elogio per l’iniziativa e ringraziato i dirigenti del Cecina Montalbano per la sensibilità e la disponibilità.

M.M.