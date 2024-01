Il futuro dell’impianto Mencarelli: "Spazio da recuperare per i giovani"

Montecatini Terme (Pistoia), 13 gennaio 2023 – Da campo sportivo inutilizzato da anni, e ormai inadeguato per tornare a ospitare partite di calcio, a struttura ricreativa e dedicata alle famiglie e dotata di un punto di ristoro, grazie alla gestione di un privato. È questo l’obiettivo della giunta comunale per il campo sportivo Mencarelli di Montecatini Alto, ufficializzato attraverso una delibera appena approvata in giunta. L’impianto, nel corso del tempo, è diventato un punto di ritrovo notturno per i cinghiali, che hanno devastato a più riprese il vecchio terreno di gioco, trasformandolo completamente.

Il vicesindaco Alessandro Sartoni, assessore ai lavori pubblici e vicesindaco, spiega che "questo è il primo passo di una procedura che, partendo da una franca analisi di una struttura che si presenta fatiscente da molti anni (l’abbiano trovata nello stato attuale nel 2019) e dalla scomparsa dell’Unione Sportiva Montecatini Alto che di fatto ne era la destinataria, vorrebbe recuperarla per farne qualcosa di più utile alla comunità e agli ospiti. Sarebbe positivo lasciatne una piccola parte come attività sportiva per bambini che volessero tirare due pallonate, implementando altre funzioni che aumentino le occasioni di utilizzo. Specialmente, come è ovvio che sia, nella stagione più favorevole per il tempo. Per questo ricercheremo una collaborazione col privato, in modo da realizzare qualcosa di sinergico e nuovo che non cali dall’altro, ma piuttosto che possa essere sentito come proprio e vissuto dalla comunità locale".

Nella delibera , la giunta, oltre a sottolineare la non conformità del campo sportivo di Montecatini Alto a qualsiasi tipo di campionato (dai campionati professionistici di calcio fino ai dilet tanti e all’attività di settore giovanile), ricorda che "gli spogliatoi sono inadeguati e logicamente inadeguabili alle normative Coni, che l’impianto elettrico e quelli termo-idraulico necessitano di notevoli interventi di manutenzione straordinaria, e prende atto dell’inesistenza di adeguate infrastrutture per il parcheggio dei mezzi di soccorso, di atleti e di pubblico e di spazio dove far assistere alle attività sportive il pubblico, in assenza di qualsivoglia tipo di tribunetta".

Il Comune vuole "concedere l’uso di questi spazi per cinque anni con diritto bilaterale di recesso con sei mesi di anticipo, specificando che le manutenzioni ordinarie (rete perimetrale, cancello, taglio erba, altre piccole manutenzioni necessarie in corso d’anno) saranno a carico esclusivo del concessionario. L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare interventi nella struttura per migliorarne la fruibilità così come l’acquisto attrezzature sportive o da gioco per arredare la parte che resterà disponibile alla pratica sportiva".

La giunta ha quindi deliberato di dare mandato al "responsabile del settore manutenzioni, affinché proceda con la redazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse relativo alla concessione dell’impianto sportivo denominato "Rismo Mencarelli", a Montecatini Alto. Alla manifestazione di interesse alla quale dovrà essere associata un’idea-progetto per un suo uso innovativo".