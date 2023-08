"Impianti sportivi, un vero disastro" Cinque Stelle attacca la giunta

Movimento Cinque Stelle all’attacco sulla vicenda degli impianti sportivi. "All’atto della candidatura il sindaco Luca Baroncini - si legge nella notastampa del Movimento – promise di riaprire il bocciodromo dopo solo un giorno e di puntare sugli impianti sportivi per il rilancio della città. Dopo quattro anni, lo stato del bocciodromo è tristemente noto. Stadio e Palazzetto sono dovuti arrivare ad un punto di non ritorno, con la chiusura del primo, per avviare una fase di progettazione che rischia di non vedere la luce per i tagli del Governo Meloni. Ciò che nemmeno il più pessimista poteva immaginare è che Baroncini fallisse anche nell’ ordinaria manutenzione di strutture funzionanti come il Palavinci ed il Campo Mucci di Nievole. Lo stato di abbandono delle strutture è imbarazzante.

Il Palavinci, già oggetto di polemiche, non ha trovato in quattro anni una soluzione nemmeno alla pulizia degli spogliatoi che risultano indecenti ad ogni apertura del complesso da parte delle squadre giovanili. Gli unici a trovare un trattamento degno di un impianto decente sono le squadre professionistiche che arrivano da fuori città. L’attenzione rivolta dall’Amministrazione alle giovani ed ai giovani atleti della Valdinievole invece è qualcosa di vomitevole anche in foto.

Il campo Mucci, invece, dopo un’attenta e piena di investimenti gestione di una società di calcio giovanile, è tornata alla gestione diretta del Comune a causa di un bando fatto in ritardo e male che non ha trovato affidamento e che la Giunta non ha ripetuto mettendo in difficoltà le società che su quel campo portavano avanti un’attività socialmente importante. Oggi, grazie all’Amministrazione Baroncini, il Mucci ricorda in modo inquietante il parco giochi di una città fantasma con erba alta e strutture abbandonate. Il “mai piu” sventolato come mantra in campagna elettorale da Baroncini evidentemente si riferiva alla manutenzione che permette l’attività sportiva in città".

Sulla vicenda si sarebbe dovuto discutere nell’ultimo consiglio comunale. Infatti i due consiglieri comunali di Italia Viva, Gianna Rastelli ed Edoardo Fanucci avevano presentato una specifica interrogazione. "In relazione all’immobile sede del bocciodromo - affermavano Rastelli e Fanucci – , si chiede a questa amministrazione il motivo per cui ancora ad oggi non sono iniziati i lavori di ristrutturazione, quando questi inizieranno e per quando è previsto il completo recupero dell’immobile".