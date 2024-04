Il video-protesta di ’Ri-nascere in Valdinievole’ Rappresentanti istituzioni e cittadini si sono uniti sul ponte del Duomo a Pescia per promuovere un girotondo il 20 aprile in sostegno all'ospedale della Valdinievole. L'iniziativa mira a migliorare i servizi sanitari e coinvolgere la comunità.