Il Valdinievole Montecatini esonera Tocchini. L’impresa salvezza nelle mani di Pellegrini

Tanto tuonò che piovve. La notizia che mister Leonardo Tocchini non è più allenatore del Valdinievole Montecatini era nell’aria già nelle ore successive al ko interno di domenisca contro la Lanciotto Campi. L’ufficialità è arrivata nella tarda mattinata di ieri. La decisione è stata presa dalla dirigenza dopo una pausa di riflessione che dava un po’ di incertezza, poi la conferma di sollevare il tecnico lucchese dalla prima squadra. Al suo posto arriva, o meglio torna, Ennio Pellegrini attualmente impegnato con la formazione Juniores, insieme a lui anche l’altro tecnico dei ragazzi Daniele Lucherini da sette anni forte supporto della prima squadra termale e vincitrice anche di un Settembre Lucchese, torneo che vede impegnate le migliori formazioni juniores regionali. Pellegrini, ex giocatore della Fiorentina anni settanta-ottanta, aveva già guidato la prima squadra biancoceleste salvandola in un altro complicato finale di campionato.

Nel comunicato la società termale "ringrazia mister Tocchini ed il suo staff per l’ impegno profuso e la massima serietà dimostrata nel corso della loro permanenza al servizio del biancocelesti, arricchita dalla vittoria del campionato di Promozione, augurando a loro le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra – prosegue la nota – viene affidata al Ennio Pellegrini ex calciatore professionista la cui carriera è legata principalmente ai campionati giocati con la maglia della Fiorentina con la quale ha vinto una Coppa Italia nel 1975, il vice allenatore sarà Daniele Lucherini col suo passato negli juniores regionali".

Il nuovo allenatore ieri sera ha diretto il primo allenamento e si è detto contento di aver ricevuto questo incarico: "È un momento delicato – ha commentato – abbiamo davanti sei partite difficili, ma la squadra non è alla deriva, ha perso gare dove potevano raccogliere di più, la sfortuna è dietro l’ angolo e a volte non ci possiamo fare niente. Cercheremo di fare meno errori possibili, saranno sei finali con squadre forti, noi dobbiamo pensare ad un avversario alla volta, solo alla fine tireremo le somme. Col primo allenamento ho valutato la condizione dei ragazzi, anche se li conosco perché ho visto quasi tutte le partite che hanno disputato. Quando si cambia allenatore – ha terminato il neo trainer – vuol dire che qualcosa non va e noi cercheremo di chiarirlo. La prima cosa che ho detto a tutti è che c’è solo da lavorare senza fasciarsi la testa".

Stefano Incerpi