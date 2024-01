Il turismo delle due ruote. Trofeo del Tour de France esposto al caffè Tettuccio

Dopo una decina di Comuni in provincia di Firenze, il Trofeo Grande Départ del Tour de France cambia per la prima volta provincia e approda a Montecatini Terme, città che con il ciclismo ha un rapporto particolare. La due giorni con l’esposizione del Trofeo al caffè storico ’Tettuccio’, in piazzale Domenico Giusti, è in programma domani l’altro, nel tardo pomeriggio (dalle 18,30 alle 20) e poi di nuovo venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, a ingresso libero.

L’iniziativa, sviluppata grazie al comune di Montecatini, è un’occasione per ammirare il Trofeo della partenza della Grande Boucle prevista per sabato 29 giugno 2024 da Firenze. Sono tanti gli ospiti previsti alla due giorni termale che si aprirà con un convegno sui "Valori dello sport e fair play: dal passaggio della borraccia tra Coppi e Bartali, ai giorni nostri". Venerdì dalle 10 alle 12 si parlerà della "Bicicletta come mezzo di trasporto: convivenza tra ciclisti e veicoli. Sicurezza stradale e piste ciclabili", con la partecipazione degli studenti delle scuole, l’intervento della polizia stradale e il contributo di alcuni campioni e di Marco Cavorso, referente dell’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani. Sempre venerdì dalle 17 alle 19 si parlerà di "Ciclismo tra sport e turismo. Aneddoti dei campioni e la valorizzazione dei territori".

È prevista per la due giorni, oltre alla presenza dei sindaci di Montecatini Luca Baroncini e di Firenze Dario Nardella, quella del commissario tecnico della Nazionale Daniele Bennati, con gli ex campioni Francesco Moser, Maurizio Fondriest, Alessandro Petacchi, Andrea Tafi, Rinaldo Nocentini, Giovanni Visconti, Paolo Fornaciari, Fabio Sabatini, Mirko Selvaggi, delle campionesse Edita Pucinskaite e Fabiana Luperini.

Soddisfatto il sindaco Luca Baroncini: "Il Tour De France è il terzo evento sportivo più seguito al mondo – commenta –; solo di addetti ai lavori si stimano 4.500 presenze nella nostra regione cui vanno sommati tifosi, giornalisti e appassionati al seguito della corsa, per un indotto stimato di circa 650mila euro a notte. Con il sindaco di Firenze Nardella ci siamo accordati per una collaborazione che veda gli hotel e la città di Montecatini coinvolti sia per una buona parte dell’accomodation che per la promozione del territorio in un contesto di massima visibilità mondiale. Intanto, ho organizzato al Caffé Storico delle Terme Tettuccio una due giorni in cui sarà esposto alla cittadinanza il trofeo Ingresso libero, aspetto più presenze possibile per ascoltare aneddoti, curiosità e segreti direttamente da chi ha vissuto e vinto la corsa".

Antonio Mannori