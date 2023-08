Il Trio Granados stasera a Villa Rospigliosi a Lamporecchio: Voyage Musicale

Dopo i ripetuti successi dei concerti finora eseguiti nei vari splendidi scenari del Montalbano, stasera alle 21.30 a Villa Rospigliosi di Lamporecchio, si esibirà, in un’altra prestigiosa serata, dal titolo "Voyage" il "Trio Granados" formato da Ferdinando Trematore al violino, Martina Alonso al violino e Angela Trematore al pianoforte. Ferdinando Trematore, nato nel 1994, inizia lo studio del violino all’età di cinque anni con il padre. Martina Alonso Benavides, ha conseguito il Diploma di violino presso l’Eastman School of Music di New York, Angela Trematore, nata nel 1991 si è diplomata al Conservatorio "Giordano" di Foggia.