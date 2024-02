Il tentato omicidio in strada. Nella brutale aggressione l’uomo ha perso un occhio

Ha perso l’occhio destro l’egiziano di 24 anni, aggredito con un coltello da cucina da un connazionale mentre usciva dal centro di accoglienza ’Giovani e Comunità’, in via Vergin Chiusa a Monsummano Terme. L’aggressore ha perforato anche un polmone alla vittima, giunto in condizioni gravi all’ospedale San Jacopo di Pistoia. I medici hanno lavorato a lungo per consentirgli di restare in vita. Alla fine, l’operazione ha avuto successo, ma il giovane porterà sempre il segno di quel ferocissimo atto di violenza.

La vittima, lunedì 29 gennaio, intorno alle 6.20 del mattino, mentre usciva per prendere la bicicletta e dirigersi al lavoro, è stata aggredita alle spalle da un suo connazionale di 33 anni. Quest’ultimo si era appostato fuori dalla comunità in attesa del giovane. L’aggressore ha iniziato a colpirlo con un coltello da cucina, dapprima alla schiena e subito dopo al volto. I motivi del folle gesto sono da ricondurre a futili motivi e piccoli dissapori tra i due, successivamente ricollegati al periodo in cui erano entrambi erano ospiti della struttura. La vittima è stata subito soccorsa dagli altri ospiti della struttura e, subito dopo, dal personale del 118.

Nel corso del sopralluogo condotto dai carabinieri, è stata rinvenuta l’arma con la quale erano state inferte le lesioni nonostante il reo avesse tentato di disfarsene durante la fuga. I militari hanno iniziato a sentire le persone presenti al momento dell’aggressione, ricostruendo così la dinamica del tentato omicidio. L’immediata attività d’indagine intrapresa dai carabinieri della stazione di Monsummano, insieme al personale del Norm della Compagnia di Montecatini, coordinata dalla procura della Repubblica di Pistoia, ha consentito di tracciare gli spostamenti dell’aggressore. L’uomo è stato localizzato sul treno IC 641 partito da Milano e diretto a Ventimiglia. Individuato e controllato a distanza, l’aggressore è intercettato fatto intercettare dalla polizia ferroviaria. L’indagato è stato arrestato e trasferito nel carcere di Sanremo. La procura di Imperia ha appena chiesto al giudice delle indagini preliminari la convalida dell’arresto. La tempestività dell’attività d’indagine ha impedito che l’autore raggiungesse il confine francese per sottrarsi alla giustizia italiana.