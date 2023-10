Il sussidiario Brunelli cambia. Riqualificazione approvata. Progetto da 390mila euro

Con una delibera di Giunta è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione funzionale-architettonica, l’efficientamento energetico e l’ampliamento dell’impianto sportivo adiacente allo Stadio dei Fiori, il campo sussidiario intitolato a Cesarino Brunelli, in via Mentana. L’intervento, che porterà anche alla realizzazione di un campo di calcio a 5 con erba sintetica, avrà un costo di 390mila euro, l’80% dei quali messi a disposizione da Regione Toscana, e il restante 20% finanziato dall’amministrazione comunale pesciatina. "Proprio ieri abbiamo approvato in Giunta il progetto definitivo per il campo sussidiario - spiega il sindaco Riccardo Franchi -. Abbiamo avuto, nel mese di luglio, un finanziamento regionale per un progetto legato alla riqualificazione degli impianti sportivi. Eravamo appena insediati, e facemmo immediatamente la variazione di bilancio necessaria, individuando i circa 74mila euro che servivano per completare l’operazione, somma che è stata subito stanziata per questo scopo. Adesso dobbiamo andare a gara per l’assegnazione dei lavori: la settimana prossima inizierà il bando, entro il 30 novembre i lavori dovranno essere assegnati".

Franchi specifica quali saranno gli intervento: "Gli spogliatoi saranno ampliati, ci saranno poi lavori per l’efficientamento energetico con l’installazione di un impianto fotovoltaico, la sistemazione e riqualificazione delle aree esterne al terreno di gioco e la realizzazione di un ulteriore campino per il calcio a cinque. Siamo soddisfatti, è un altro punto del nostro programma che si concretizza, un intervento importante per il calcio, ma che potrà essere utilizzato anche per altri progetti".

Emanuele Cutsodontis