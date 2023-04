Il surriscaldamento globale tra arte e scienza al Museo della carta

Un dialogo tra arte e scienza per sensibilizzare sul fenomeno del surriscaldamento globale. Inaugurata sabato, proprio nel giorno in cui si celebrava la Giornata mondiale della Terra, al Museo della Carta di Pietrabuona la mostra "Roberto Ghezzi, The Greenland Project. Impressioni di un cambiamento. Opere su Carta italiana a mano Enrico Magnani Pescia". L’esposizione raccoglie una selezione di opere realizzate dall’artista toscano Roberto Ghezzi a Tasiilaq in Groenlandia durante la sua permanenza tra il giugno e il luglio 2022. Un lavoro artistico e documentale allo stesso tempo, che trascrive visivamente e direttamente su Carta Magnani il cambiamento climatico in atto. La mostra, a cura del direttore del Museo della Carta Massimiliano Bini e della storica dell’arte Mara Predicatori, nasce come restituzione del progetto di residenza artistica "The Greenland Project", che ha visto la collaborazione dell’Impresa Sociale Magnani Pescia del Museo della Carta, della Red House di Robert Peroni e di Phoresta Onlus. Per "The Greenland Project", Ghezzi ha scelto di concentrarsi sul paesaggio artico. Le carte presentate al Museo della Carta sono una selezione di alcune impressioni fotografiche realizzate presso la Red House di Robert Peroni. L’artista in questo caso ha letteralmente fatto trascrivere al ghiaccio il proprio scioglimento sulla Carta italiana a mano Enrico Magnani dell’Impresa Sociale Magnani Pescia pretrattata con dei sali fotosensibili. "Riadattando l’antica tecnica cianografica -ha spiegato Ghezzi- ho collocato quotidianamente sotto delle lastre di ghiaccio artico di 15 centimetri di spessore la carta fotosensibilizzata, aspettando che, in un determinato tempo standard di 15 minuti, i sali fotosensibili usati venissero dilavati dall’acqua di scioglimento del ghiacciaio. La carta è diventata, in sostanza, un rilevatore dello stato e della velocità di fusione del ghiaccio.

Luca Fabiani