Il sindaco e gli eventi: "Programmazione e condivisione. Il rilancio nel 2024"

"Il Comune, superata ormai la fase di emergenza legata alla pandemia, quest’anno ha potuto approvare prima il bilancio preventivo. Questo significa che potremo contare su una tempistica adeguata per promuovere tutti gli eventi". È questa la notizia comunicata ieri alle categorie economiche dal sindaco Luca Baroncini, durante l’incontro tenuto in Comune assieme all’assessore al turismo Alessandra Bartolozzi. "Nel 2024 – prosegue – potremo fare affidamento su questa importante opportunità. Gli eventi saranno programmati con largo anticipo e saranno condivisi con le categorie economiche. Sì tratta degli appuntamenti legati allo sport, all’enogastronomia, e alla cultura e al cinema. Puntiamo in ciascuna delle varie stagioni dell’anno a programmare un appuntamento principale: mi riferisco alla primavera, all’estate e al periodo natalizio. Durante la riunione, che si è svolta in un clima positivo, sono emersi spunti interessanti. Li prenderemo in esame con la massima considerazione". Baroncini è soddisfatto per "il confronto positivo con le categorie economiche. "Il loro contributo – ribadisce – è fondamentale".

Apprezzamenti per l’apertura del Comune arrivano dal presidente di Federalberghi-Apam Carlo Bartolini. "Da tempo stavamo chiedendo questa apertura nei nostri confronti – conferma –. Abbiamo sottolineato la necessità di distinguere tra appuntamenti di animazione territoriale ed eventi legati agli ambiti sportivo e congressuale. È inoltre importante arrivate a elaborare un prodotto capace di attrarre gli ospiti in quanto tali, la città ne ha bisogno. Abbiamo inoltre messo in evidenza la necessità di attivare una ’Destination Management Organisation’, che sia ben distinto dagli uffici di cui può fare affidamento l’amministrazione".

La Dmo è la gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione (attrazioni, accesso, marketing, risorse umane, immagine e prezzi). Esso adotta un approccio strategico per collegare tra loro entità molto diverse per una migliore gestione della destinazione. Le Dmo sono organizzazioni senza scopo di lucro responsabili del management e del marketing di una determinata destinazione. Possono essere autorità od organizzazioni nazionali per il turismo, oppure organizzazioni di livello regionale o provinciale. Si tratta di organismi di natura pubblica o pubblico-privata che dimostrano di promuovere, commercializzare e gestire i flussi turistici, coinvolgendo tutti gli attori operanti sul territorio. Svolgono attività di marketing attraverso portali e siti web. Le Dmo, quindi, non solo hanno un ruolo di primo piano nella promozione e nella commercializzazione delle mete turistiche, ma risultano ancora più importanti, nel guidare lo sviluppo di tali mete. "Baroncini – proconclude Bartolini – ha detto che sarà una priorità della sua amministrazione, un elemento forte che sarà affrontato nella sua campagna elettorale. Sì tratta comunque di un progetto importante per tutte le forze".

Daniele Bernardini