"Con il debito ingente che ha la Società Terme e la situazione di crisi che attraversano da più di 20 anni, il patrimonio non era attrattivo per gli investitori (che pure più volte si sono interessati visto il potenziale valore delle terme di montecatini) anche e soprattuto per il rischio di azioni revocatorie. Adesso che si è avviata una fase concordataria, sarà invece sicuro per privati interessati investire con numeri chiari e senza rischi". Il sindaco Luca Baroncini (nella foto) confida che l’inserimento della società nella procedura di concordato possa aumentare in modo sensibile la possibilità dell’arrivo di investitori. "Se sarà trovato come auspichiamo un accordo coi creditori – prosegue -il tema del debito sarà finalmente risolto. Quindi sì, da ora riteniamo che ci sia una maggiore appetibilità da parte del mondo dei privati rispetto al recente passato. Concordo con le associazioni di categoria che gli investitori siano i benvenuti, all’interno di un progetto d’insieme condiviso con la città e monitorato dalle istituzioni. Per questo è fondamentale coinvolgere le categorie economiche".