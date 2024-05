Il segreto della Fabo si chiama Dell’Uomo

In vista della semifinale playoff che la vedrà opposta alla Tecnoswitch Ruvo di Puglia, con le prime due gare in programma in terra pugliese domenica pomeriggio alle 19 e martedì 21 maggio alle 21 prima del trasferimento al PalaTerme per gara-3 di venerdì 24 maggio alle 20.30, la Fabo Herons Montecatini potrà contare su un uomo in più, anzi su un Dell’Uomo in più. Il rendimento del numero 18 è cresciuto in maniera costante negli ultimi due anni ed anche in questo avvio di post-season la guardia calabrese ha dimostrato di poter essere un fattore. Anche partendo dalla panchina.

Dell’Uomo, si sente a suo agio in questa sua nuova dimensione?

"Mi piace molto partire fuori, perché così ho l’opportunità di studiare gli avversari, capire quali sono gli eventuali punti deboli. Nel nostro sistema poi non ci sono distinzioni tra chi inizia e chi entra a gara in corso: chi gioca deve sempre dare energia".

Con il passare delle stagioni lei però è diventato sempre più determinante: qual è l’aspetto in cui è cresciuto di più?

"Credo di essere cresciuto molto dal punto di vista della continuità, soprattutto mentale. Merito di coach Barsotti, sapevo che con lui avevo l’opportunità di crescere molto".

Lei è uno dei primi ad aver sposato il progetto Herons: si aspettava di arrivare così in alto in così poco tempo?

"Onestamente immaginarsi di essere fra le realtà più importanti di questo campionato dopo nemmeno tre anni era difficile. Fin dai primi allenamenti però ho percepito di essere arrivato in un ambiente in cui nulla veniva lasciato al caso".

Il fatto che siete riuscita ad archiviare la pratica Mestre in appena tre gare l’ha sorpresa?

"Credo che la serie sia stata più equilibrata di quello che l’esito finale possa far pensare, Mestre ci ha messo in difficoltà in più occasioni ma la squadra ha dato prova di grande solidità".

Sul vostro cammino ora c’è Ruvo di Puglia.

"Nella serie contro Piombino hanno sofferto ma hanno confermato di essere fra le primissime candidate alla promozione in A2. Sarà una bella sfida, se giochiamo con la nostra consueta energia possiamo metterli in difficoltà.

La Tecnoswitch è una squadra costruita con l’obiettivo dichiarato di salire in A2: questo vi toglie un po’ di pressione?

"Non credo, perché il successo in Coppa Italia ci ha dato uno status di squadra vincente. Iniziare in trasferta ci obbligherà ad affrontare la serie con la massima attenzione fin da subito, con l’obiettivo di vincere almeno una gara in Puglia".

Filippo Palazzoni