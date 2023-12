Il Risiko delle alleanze. Civiche in movimento

Le amministrative 2024 sono ormai alle porte e anche nel centrodestra si lavora per comporre le liste. Alberto Lapenna e il suo gruppo "Montecatini al centro", associazione politica e culturale cittadina che si prepara a scendere in campo come lista civica alle prossime amministrative, si preparano all’inaugurazione della nuova sede. "Nei primi giorni di gennaio – conferma Lapenna – annunceremo il nostro candidato, i 16 nomi della lista e le linee programmatiche. La campagna elettorale non può iniziare a marzo. Il confronto con Baroncini c’è ma se non troveremo un accordo siamo pronti a scendere in campo da soli".

Nel caso in cui dovesse andare in scena la seconda ipotesi, a candidarsi a sindaco potrebbe essere proprio Lapenna. Al momento, per la Lega, il candidato è il primo cittadino uscente che verrebbe appoggiato da Fratelli d’Italia. Il gruppo civico di Lapenna è perciò un ago della bilancia da non sottovalutare. Intanto, Andrea Bonvicini sta lavorando per la sua lista civica di centrodestra che, di sicuro, non appoggerà Baroncini. "Basta con le parole, vogliamo i fatti", hanno ribadito a chiare lettere gli imprenditori presenti alcune sere fa all’assemblea del Comitato commercianti convocata al bar Centrale di piazza del Popolo. E hanno chiesto a gran voce una propria lista per le prossime amministrative del 2024.

Una lista che potrà appoggiare un candidato a sindaco di un altro gruppo o presentarne uno proprio. Andrea Bonvicini, anima e portavoce, ha spiegato qualche giorno fa: "È prematuro parlarne. Al momento, dei nomi che girano, non ce n’è uno che ci convinca. Per questo continueremo a valutare e non escludiamo alcuna ipotesi". Intanto sembra che, tra i candidati corteggiati dalle liste civiche di centrodestra, ci sia Ettore Severi. Restio a rientrare in politica, l’ex sindaco potrebbe mettersi a disposizione per ricompattare il centrodestra.

glp