Il rinnovo del consiglio direttivo dei Gruppi Fratres provinciali

I gruppi Fratres donatori di sangue pistoiesi rinnovano il proprio Consiglio Direttivo e il presidente provinciale Franco Gianni sprona a donare sangue. Nonostante i problemi legati alla pandemia e alla vaccinazione di massa "La Fratres può finalmente vantare nel 2023 un incremento della raccolta rispetto l’anno precedente – Fanno sapere dal gruppo donatori sangue Fratres – e qui esprimiamo un pubblico ringraziamento ed un auspicio che altri cittadini in buona salute si sentano spronati ad intraprendere questa bella esperienza. Donare sangue o plasma, e invitare a donare, è fondamentale per curare e salvare vite, richiede poco tempo, è un ottimo sistema per tenere un corretto stile di vita, si ricevono controlli sanitari gratuiti. Il dono del sangue, è giusto ricordarlo, è volontario, anonimo, gratuito, periodico e consapevole. Il sangue non si fabbrica in laboratorio, si dona. Le rigide normative nazionali ed europee tendono giustamente a garantire la integrità del donatore ma anche del ricevente".

Secondo quanto riportato dal presidente Franco Gianni "I numeri dello scorso anno sono incoraggianti e per questo rivolgo un appello ai donatori che hanno rallentato o cancellato questa buona pratica a ripresentarsi al proprio Gruppo Fratres per ricominciare. Nella assemblea dei Gruppi Fratres Pistoiese che si terrà a Monsummano sabato prossimo per rinnovare il proprio consiglio cirettivo per i prossimi 4 anni, ci sarà il prevedibile ingresso di nuove forze a fianco di alcuni veterani, per dare nuovo slancio al movimento Fratres. A loro un caloroso augurio di buon lavoro".

Per donare è necessario avere un corretto stile di vita, essere in buona salute e pesare almeno 50 chilogrammi. "Proproniamo – conclude Gianni – di aprire tutti i sabati e domeniche oppure anche nelle ore pomeridiane, per favorire il donatore dipendente che rinuncia al diritto della giornata di riposo, facilitare l’artigiano e commerciante, ampliare l’offerta di posti per la visita di controllo, accogliere una quota di donatori senza appuntamento, abbreviare i tempi per le visite di controllo per riammettere i donatori inattivi già conosciuti dal medico selezionatore".

Arianna Fisicaro