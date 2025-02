Il riassetto del ’nuovo’ mercato. Le richieste degli ambulanti : "I banchi alimentari al centro"

Il settore alimentare deve tornare al centro del mercato cittadino. È questo l’umore di molti ambulanti del lunedì mattina a Monsummano, un appuntamento che per oltre 400 anni ha visto piazza Giusti e il centro storico, il polo del commercio settimanale. In 400 anni mai è stato cambiato il giorno di mercato a Monsummano né il luogo anche se i lavori per il rimpicciolimento della piazza hanno necessariamente fatto spostare in parte i banchi. "Quella per i lavori in piazza è stata una situazione d’emergenza – ha detto Michele Coppelli, presidente degli ambulanti Anva di Confesercenti – e ad oggi attendiamo ancora un primo incontro per il riassetto del mercato in piazza Giusti. So che l’assessore al commercio Libero Roviezzo è molto aperto a questo ritorno, salvo considerare che ci sarà sicuramente una nuova disposizione visto che la piazza adesso non ha più gli spazi di un tempo. Nel frattempo abbiamo fatto un paio di richieste d’incontro con l’amministrazione e speriamo di potersi confrontare presto. Uno dei nodi cruciali è anche il fatto che il settore alimentare, che è un po’ il cuore dei mercati ambulanti, dovrebbe ritornare al centro del mercato, come è ovunque e come stanno valutando di far tornare anche in altre realtà come Altopascio e Pescia. I banchi in piazza Berlinguer infatti sono piuttosto sacrificati così come anche parte di quelli in via dell’Unità. Il nostro auspicio è quello di poter trovare una soluzione condivisa con l’amministrazione e soprattutto essere tenuti di conto nel processo decisionale e non come a volte accade anche altrove, di trovarsi davanti a decisioni già prese. Comunque siamo fiduciosi". Il mercato a Monsummano ha già perso una decina di ambulanti e ad oggi ne conta un centinaio. Ma il neo assessore al commercio Libero Roviezzo tranquillizza "i tempi non sono ancora definibili – spiega – ma stiamo lavorando a un nuovo piano per il ripristino dei banchi in piazza Giusti. Ad oggi non abbiamo deciso niente, abbiamo iniziato solo a rivedere la collocazione perché l’intenzione è quella di ripristinarlo in posizione centrale. Il mercato verrà spostato e tornerà in piazza, bisogna solo vedere in quale forma perché la piazza non è più quella di prima.Vanno ristudiati gli spazi e dovremo fare un nuovo piano della sicurezza".

Arianna Fisicaro