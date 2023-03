Il rebus ’ex Paradiso’ "Metterlo sul mercato"

Continua il percorso di analisi del Programma regionale di sviluppo 2021-2025 (Prs) della Toscana. Nella commissione bilancio del consiglio regionale, guidata da Giacomo Bugliani (Pd), l’assessore all’Innovazione digitale Stefano Ciuoffo ha informato i commissari sulle materie di competenza.

Sul fronte contrasto alla mafia "ci interessa capire come e perché entra nel modello Toscana per normare e contrastare in maniera efficiente e per dare risposte a imprese e collettività", ha detto Ciuoffo. "La cultura della legalità – ha proseguito – è anche valorizzazione dei beni confiscati, vera azione di contrasto alla mafia. In Toscana abbiamo particolarità: non siamo una regione in cui la mafia ha radicamento e controllo del territorio, ma abbiamo molti investimenti che interessano la mafia"’.

Secondo i dati forniti in commissione, i beni immobili disponibili sono circa 400, "spesso non utilizzati dai Comuni, perché fanno fatica a farsi carico di una progettualità che reinterpreti la funzione di quei beni. Dal 2022 abbiamo messo in campo, dal bilancio regionale, 5 milioni e 500mila euro di risorse proprie a disposizione dei Comuni. Il bando è già partito e circa 4 milioni sono già programmati. Ma servirebbero più fondi", ha ammesso l’assessore, il quale ha poi parlato anche di uno specifico immobile: il ben noto ex Hotel Paradiso di Montecatini Alto, molti anni fa sequestrato e confiscato alla Banda della Magliana e da allora rimasto in completo abbandono. "Da quasi 15 anni – ha concluso Ciuoffo – l’immobile è vuoto e saccheggiato. Preso atto che i Comuni non possono intervenire, siamo convinti che debba essere messo sul mercato".

