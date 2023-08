Il Pronto soccorso è in affanno Per la copertura dei vari turni si ricorre a medici di altri reparti

Pronto soccorso in affanno per le ferie estive. Con il personale ridotto all’osso si fa fatica a far fronte alla crescente richiesta dei cittadini, un centinaio al giorno. Dalle "voci" che arrivano dall’ambiente ospedaliero sarebbero in alcuni turni i medici di altri reparti a garantire il servizio. In questa vicenda s’inserisce "Pescia Cambia" che ricorda le furiose polemiche nella vigilia elettorale quando l’Asl parlò di "procurato allarme" per le dichiarazioni di Giurlani che paventavano il rischio di una chiusura notturna del Pronto soccorso. "Tutti - afferma in una nota la lista di minoranza – hanno letto la situazione agonizzante del Pronto Soccorso dell’ospedale Ss Cosma e Damiano. Siccome stavolta chi ha scritto (il riferimento è al sito "Il Cittadino" ndr)che ci sono solo sette medici e che a rischio c’è addirittura la copertura dei turni, quindi anche quelli notturni non sembra avere ricevuto nessuna minaccia di denuncia per procurato allarme da parte della Usl Toscana Centro , si deduce che tutto sia vero e verificato. A questo punto, oltre la preoccupazione per un altro oltraggio ai servizi sanitari nei confronti dei cittadini, c’è un grosso problema per tutti. Come tutti ricordano, per avere detto più o meno le stesse cose, Oreste Giurlani fu accusato dalla Usl Toscana Centro di fake news e addirittura minacciato di denuncia per procurato allarme. Il comunicato in questione arrivò esattamente il giorno prima delle elezioni, quando il silenzio elettorale non permetteva peraltro a Giurlani di dare la sua versione, visto che, oltretutto, le sue affermazioni erano state verbali e non esattamente in quelle proporzioni indicate dall’aggressivo comunicato Usl Toscana Centro, che sembrava scritto anche guardando a quello che sarebbe successo il giorno dopo. A questo punto ci sono tre elementi da considerare : Giurlani aveva fatto tutto a ragion veduta e con il solo scopo di scongiurare un depauperamento dei servizi sanitari a svantaggio dei cittadini pesciatini La Usl Toscana Centro dovrebbe porgere le scuse ufficiali a Giurlani e magari qualcuno dovrebbe anche spiegare perché tanta solerzia nello stendere un comunicato, quando ci sono situazioni che vengono ponderate molto meglio Bisogna rifare le elezioni, perché quel comunicato della Usl Toscana Centro ha e orientato e influenzato molti elettori".