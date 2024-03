Il problema trasporti: "Inaccettabile il taglio delle corse degli autobus"

"No al taglio degli autobus del trasporto pubblico locale che collegano Massa, Cozzile e Malocchio". Il consigliere regionale Alessandro Capecchi, il consigliere provinciale Lorenzo Vignali e quella comunale Elena Maltagliati, tutti esponenti di Fratelli d’Italia, stanno seguendo la situazione, evidenziata dalla petizione sottoscritta da circa 350 cittadini. Il tema, la soppressione di molte corse in base alla fase T2 del nuovo contratto di Autolinee Toscane, è infatti stato oggetto di una mozione approvata recentemente dal consiglio regionale e il cui primo firmatario è Capecchi.

Nel documento, approvato all’unanimità dall’assemblea, emergono elementi che potrebbero consentire il ripristino delle due corse soppresse, quelle delle 7,10 e della 14,10, sostituite per un breve periodo dalla chiamata, poi soppressa a sua volta, isolando completamente la frazione. Sono essenzialmente queste le lamentele degli abitanti di Malocchio e Massa e Cozzile. Gli esponenti di Fdibnon lesinano osservazioni alla situazione di disagio venutasi a creare. "Siamo stati molto critici con la nuova versione del trasporto pubblico locale – affermano Capecchi, Vignali e Maltagliati – e con la cosiddetta fase T2, quella che , appunto, ha portato a quelle problematiche oggetto della petizione per Malocchio, ma anche in tante altre situazioni analoghe, dalla piana pistoiese alla montagna, e fino alla Valdinievole. Per questo, in molti Comuni, in Provincia e, infine, in Regione abbiamo chiesto con atti puntuali il congelamento della fase T2, e il ripristino delle condizioni precedenti al 1 novembre. Inoltre, con la mozione, abbiamo impegnato la giunta regionale ad attivarsi con gli enti locali per risolvere le questioni più urgenti ed a riferire alla commissione competente (la Quarta) di cui Capecchi è vicepresidente. A tal fine l’assessore Stefani Baccelli verrà il prossimo 19 marzo".

Gli esponenti di Fratelli d’Italia annunciano battaglia sulla vicenda e andranno avanti finché non verrà trovata una risposta ai bisogni dei residenti delle frazioni di Massa, Cozzile, e Malocchio. "Ci auguriamo che tutto questo porti appunto i soggetti competenti a operare quelle modifiche indicate nella mozione in tempi ragionevoli – concludono – ripristinando appunto e soprattutto il trasporto scolastico, nel cui ambito ricadono proprio le due corse soppresse. Fratelli d’Italia da mesi si batte perché sia corretta questa famigerata fase T2, in modo da non penalizzare nessuno, a maggior ragione chi abita nelle cosiddette aree interne che sono per definizione svantaggiate sotto il profilo dei collegamenti".

Da.B.