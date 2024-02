Il problema pulizia del Padule: "I costi sono diventati insostenibili"

"Secondo la Regione Toscana dovremo tornare a sfalciare canneti e vegetazione del Padule con falce, frullana e roncola. Torniamo dunque al 1800?". Se lo chiede, con una punta di amarezza, Patrizio Zipoli presidente dell’associazione Volpoca, che da anni unisce proprietari terrieri e appassionati del Padule di Fucecchio. Nei giorni scorsi si è tenuta una partecipatissimo incontro, nella Dogana del Capannone di Ponte Buggianese, per far presente, alla regione e alle amministrazioni comunali di Ponte Buggianese, Fucecchio e Larciano, delle enormi difficoltà a cui gli operatori del Padule andranno incontro con l’attuale normativa.

Cosa è cambiato rispetto al passato? "É presto detto – sottolinea Zipoli –: dalla Regione è arrivata una nuova normativa che prevede il divieto di utilizzo di mezzi rumorosi per tagliare l’erba e i canneti in Padule. Non solo: chi taglia, secondo la nuova norma, deve anche asportare ciò che ha sfalciato. Una brutta novità per chi ha a cuore l’ambiente del Padule, visto che da anni i proprietari terrieri della zona puliscono, a loro spese, quella che è anche una grande cassa d’espansione per la Valdinievole, capace di evitare allagamenti e alluvioni. Questa nuova direttiva comporta un insostenibile aumento dei costi per ogni singolo proprietario".

Secondo le nuove norme, insomma, trattori, frese, persino frullini non sarebbero più utilizzabili. Il motivo, secondo la normativa, sarebbe da ricercarsi nel disturbo alla fauna del Padule. "In questo modo però – prosegue Zipoli –, il proprietario terriero del Padule fa prima a non pulire più. Ci rendiamo conto cosa significa tagliare i canneti del Padule o gli infestanti con un falcetto?".

Alla riunione hanno partecipato anche i soci di "Terra Nostra Unita" e le associazioni dei proprietari terrieri della provincia di Pistoia e Firenze. Presenti anche i consiglieri regionali, rispettivamente del Partito Democratico e della Lega, Marco Niccolai e Luciana Bartolini, insieme al presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno Maurizio Ventavoli. "É proprio alla politica che ci rivolgiamo, sperando che si faccia marcia indietro su questa norma che ci rende, di fatto, impossibile tenere pulito e curare il nostro Padule".

Lo sfalcio dell’erba, solitamente, avviene da metà luglio a fine settembre. Ci sono quasi sei mesi, insomma, per fare un passo indietro. "Noi e i soci delle altre associazioni ci auguriamo che venga fatto appunto un passo indietro su questa norma – conclude Zipoli –. La politica si ravveda e corregga il tiro, il tempo c’è. Anche per questo abbiamo voluto incontrare gli amministratori il prima possibile, per far presente che così la nuova norma ci danneggia troppo".

Francesco Storai