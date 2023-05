Il primo giorno di Franchi Proclamazione e nozze Giunta, spunta Galligani

Per Riccardo Franchi il quinquennio alla guida della città è iniziato con una serie di incontri, effettuati negli uffici comunali, ma non soltanto, e con la celebrazione di un matrimonio, nel pomeriggio, alle 16. In mattinata c’è stata la cerimonia della proclamazione nella sala della giunta e la consegna della fascia tricolore con lo stemma della città che Franchi ha indossato, incassando applausi e ovazioni dei presenti. ha avuto Il neo eletto primo cittadino ha iniziato a entrare nei meccanismi della macchina comunale pesciatina, sicuramente più complessa rispetto a quella di Uzzano, che ben conosce, incontrando tecnici e dirigenti e presentandosi al personale in servizio.

"C’è tanta voglia di fare per Pescia. Ho già detto ieri - ha detto il neo sindaco visibilemnte emozionato, come ha ammesso lui stesso - che sarò il sindaco di tutti. E non è una frase fatta, lo sarà davvero. E ringrazio tutti, chi mi ha votato, ma anche chi non ha votato gli altri candidati, è il gioco della democrazia. Così come non dimentico chi non è andato a votare. Non gliene faccio un colpo. Uno degli impegni che prendo è anche quello di cercare di riavvicinare tutti alla politica". Franchi ha voluto rivolgere anche un ringraziamento e un applauso al suo sfidante Brizzi, e a Giurlani che l’ha preceduto nella carica. "Ma da oggi si cambia - ha aggiunto - si scrive una storia tutta nuova. Voglio essere presente tra la gente. Ma lo farò con sobrietà e semplicità. Pescia ha bisogno di normalità. Ci aspetta un compito gravoso, ma non ci spaventa. Darò tutto me stesso insieme alla mia squadra per il bene della città". Al di là delle dichiarazioni è poi cominciato il lavoro per la formazione della giunta. Anche se a livello ufficiale per adesso non trapela nulla. Si viaggia tra indiscrezioni. La prossima Giunta Comunale dovrà essere annunciata nel corso del primo consiglio, per convocare il quale il sindaco ha a disposizione da 10 a 20 giorni a partire da ieri, giorno della proclamazione. Franchi dovrà tenere conto degli equilibri tra le varie componenti della sua maggioranza e di quello che vieneo imposto dalla legge, cioè di rispettare la parità di genere. Tra i candidati che entrano con lui in consiglio molti sono alla prima esperienza amminsitrativa. Franchi potrebbe aver bisogno per gli assessorati più importanti di qualche esterno, con esperienza. Uno dei nomi più papabili è quello di Pier Luigi Galligani, ex sindaco di Ponte Buggianese, segretario provinciale del Pd e che conosce bene la città per essere docente da tempo della scuola agraria. Con lui dovrebbe esserci un’altra esponente dei Dem. Mentre per le liste civiche Cristiana Inglese, coordinatrice di Sinistra Civica Ecologista, che con 106 preferenze è stata la donna più votata, e Maurizio Aversa, capolista di Pescia è di Tutti, luogotenente dei Carabinieri in servizio a Prato già assessore a Villa Basilica.

Emanuele Cutsodontis

Gabriele Galligani