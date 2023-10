Il posto fisso in Municipio. Si cercano sei istruttori

Il Comune di Monsummano Terme è alla ricerca di sei istruttori amministrativi. In relazione alla selezione pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato dei sei posti descritti nel bando, sono stati ammessi con riserva alla preselezione tutti i 560 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione. "I candidati – fa saperer la stessa amministrazione – sono esentati dallo svolgimento della preselezione e di conseguenza sono ammessi direttamente alla prova scritta. La preselezione si svolgerà il 7 novembre alla palestra comunale in via del Carro, nella frazione Cintolese, a Monsummano Terme. L’organizzazione preve tre turni di candidati convocati in ordine alfabetico". Accederanno alla prova scritta i migliori 50 candidati, in regola con i requisiti di ammissione, tra quelli che avranno ottenuto al termine della fase preselettiva i migliori punteggi.

Tutte le informazioni sulle procedure e sul bando sono reperibili integralmente sul sito del Comune.