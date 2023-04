Il Pd si prepara al voto "Adesso il confronto"

L’assemblea del Partito Democratico si è tenuta alla presenza del consigliere regionale e membro della direzionale nazionale Marco Niccolai, di Stefano Galimberti coordinatore della Valdinievole e di Antonio Piacentini di Articolo 1. "Sono state votate all’unanimità, dopo discussione ampia e costruttiva – scrive il segretario Moreno Mencarelli – le proposte della segretaria con le linee programmatiche in vista delle elezioni amministrative, conferendo ampio mandato a me come segretario e alla segreteria. Le linee di indirizzo scaturiranno da tavoli di lavoro tematici, coinvolgendo tecnici, esperti e professionisti. Andranno condivise con le altre forze politiche e coi rappresentanti della società civile con cui costruiremo la coalizione di centrosinistra nonché con il candidato sindaco. L’obiettivo da perseguire è la credibilità nella progettualità e la condivisione nella partecipazione, puntando sulla definizione di un perimetro chiaro e di orizzonti nuovi e mettendo in campo una squadra plurale, rappresentativa, innovativa. L’assemblea ha allargato la segreteria ad altri due componenti, uno dei quali espresso dal gruppo dei giovani democratici".