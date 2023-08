Il Pd di Marliana attacca la Provincia per l'incuria: il caso di Marliana

Il Partito Democratico di Marliana contesta agli amministratori provinciali, a partire dal presidente Luca Marmo, la gestione dello sfalcio dell’erba sulle strade provinciali del comune collinare. "Marliana – scrive il segretario Valerio Bandini – non è stata inserita nel piano programmato dalla Provincia per il taglio dell’erba, determinando così cittadini di seria A e di serie B. Non comprendiamo tale scelta viste le difficoltà e il forte disagio che incontrano i cittadini nel percorrere a piedi, in bicicletta e in auto strade provinciali del comune in quanto sono strette e con molte curve (in particolare, come più volte segnalato dall’amministrazione comunale, la SP32 Avaglio-Nievole, la SP33 Femminamorta-Casore-Nievole e la SP49 Casore-Castagno). Soltanto dopo varie proteste dei cittadini e il tempestivo intervento del sindaco Federico Bruschi (avvenuto nei primi giorni di luglio e che abbiamo molto apprezzato), nel denunciare la situazione sia alla Provincia che al prefetto, la Provincia sembra avesse trovato ulteriori risorse per effettuare lo sfalcio anche nelle zone che inizialmente non erano state previste e in particolare in quelle del nostro comune. Dopo oltre un mese però la situazione è sempre la stessa".

"Il Pd di Marliana – conclude la nota – chiede con forza agli amministratori provinciali, presidente e assessori, di procedere con urgenza a mettere in sicurezza le strade attraverso lo sfalcio dell’erba e del taglio degli alberi pericolanti e soprattutto a chiedere scusa ai cittadini di Marliana, perché crediamo onestamente che si sia passato ogni limite".