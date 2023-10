Il Pd critica i costi del monumento: "Spesi oltre 19mila euro"

Il consiglio direttivo del Partito Democratico di Chiesina Uzzanese interviene per segnalare un spesa fatta dall’amministrazione comunale nei giorni scorsi, che è, evidentemente, ritenuta superflua. "Diverse settimana fa è stato inaugurato un monumento a lato della rotonda fra via Livornese di Sopra e via Cavour - afferma una nota -. Non discutiamo sul valore artistico del monumento, ma certo molti chiesinesi ci hanno chiesto e si stanno chiedendo il costo dell’opera. Consultando gli atti sul sito del comune si possono vedere una Delibera di giunta di 13.000 euro per l’incarico all’artista autore, e determine per 470 euro di progettazione per la base, per l’illuminazione del monumento 285 euro, e 5.600 euro per il progetto definitivo. Per fare un paragone, in questi giorni la Giunta ha deliberato un’integrazione alla spesa di 10.000 euro per il marciapiede in via Vittorio Veneto e viabilità connesse. I gusti artistici sono gusti - conclude la nota -, ma i numeri sono numeri".