"Il patrimonio termale rimanga nel pubblico"

"La pubblicazione del bando di gara per la vendita delle Terme non chiude la partita: c’è tempo fino al 16 luglio per mantenere il patrimonio nel pubblico". Una mozione che porta la firma di Irene Galletti, presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana, è stata appena presentata in consiglio regionale. Il documento sottolinea l’urgenza di preservare il patrimonio termale di Montecatini e garantire la stabilità occupazionale, criticando le scelte passate della Regione riguardo agli investimenti pubblici. "Con questa - spiega - non vogliamo solamente preservare il patrimonio delle Terme di Montecatini, ma anche porre l’attenzione sui lavoratori, dipendenti e autonomi, che si trovano in una situazione precaria fin dall’inizio della crisi economica della partecipata regionale. Da tempo non percepiscono più regolarmente gli stipendi o i compensi per il loro lavoro. Bisogna evitare che i lavoratori vengano trascurati nella complessità della situazione finanziaria e giuridica attuale".

Riguardo alla precedente gestione del caso, questione, Galletti afferma che "c’è stato un momento in cui la situazione poteva essere risolta. Quando il Movimento Cinque Stelle era al governo, insieme alla viceministra Alessandra Todde, abbiamo sollevato la questione al ministero dello sviluppo economico e individuato una soluzione per mantenere la proprietà nel settore pubblico. Purtroppo, questa soluzione è stata bloccata, in parte dal Partito Democratico regionale, ma soprattutto dalla Lega e da Italia Viva, che in consiglio comunale si erano mostrati scettici".

Secondo la presidente del gruppo del Movimento Cinque Stelle "si può ancora evitare che le Terme finiscano nelle mani dei privati, attraverso l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti, come da noi proposto originariamente".