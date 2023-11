Il parco di via Cividale. È per don Guicciardini

Salvò la vita a moltissimi bambini ebrei insieme al suo maestro Don Giulio Facibeni, nascondendoli dai nazisti nell’asilo che sorgeva a Villa Forini Lippi. Il Comune intitola il parco di via Cividale a Don Corso Guicciardini Salviati, il sacerdote fiorentino sempre dalla parte degli ultimi, che tanto bene ha fatto in città con l’Opera della Madonnina del Grappa. E proprio da quest’ultima è arrivata la proposta di intitolargli una strada pubblica, subito accolta dalla giunta. Nel 1980 Guicciardini, discendente di Francesco, storico e politico del Rinascimento, ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città, dove ha lavorato ancora per tanti anni nel sociale. A ricordare i meriti del sacerdote, scomparso nel 2020 durante la pandemia, alcuni anni fa, ci ha pensato Raffaele; uno dei ragazzi assistiti dall’opera in passato che si sente un vero e proprio figlio dellistituto. "Guicciardini – racconta Raffaele – proviene da una nobile famiglia fiorentina. Sua madre era Eleonora Pandolfini, il padre era il conte Giulio Guicciardini Corsi Salviati, uno tra i più stretti collaboratori di Don Facibeni. Corso negli anni aveva intrattenuto un fitto rapporto epistolare con il responsabile della Madonnina del Grappa. Nel 1945 lasciò la famiglia e si stabilì a Rifredi nella sede dellopera. Nel 1948, già laureato in ingegneria, entrò nel seminario di Fiesole. L’anno successivo le condizioni di salute di Don Facibeni peggiorano. Il religioso, in una lettera al giovane collaboratore, lo ha indica come suo successore alla guida dell’opera. Da allora fino al 1988, Guicciardini è stato il rettore della Madonnina del Grappa. Ho dei ricordi bellissimi di lui: il giorno della prima comunione mi regalò una catena d’oro con scritto " Gesù ti protegga".

Anche Vittorio, un anziano ebreo fiorentino, scampato all’Olocausto dopo essere stato nascosto da Don Facibeni e Don Guicciardini a Villa Forini Lippi, lo ricorda con grande commozione. "Un giorno – ricorda – arrivarono i nazisti all’asilo. Avevo cinque anni, e Don Guicciardini ci tranquillizzò dicendo che non sarebbe successo niente. Quell’uomo era accanto al Dio dei nostri padri da cui prendeva coraggio. Ho sempre pensato che fosse un bell’uomo principalmente perché era bello dentro. Era calmo e gentile, ma aveva la stessa forza interiore di Padre Cristoforo dei Promessi Sposi. Ha davvero amato gli altri, rinunciando alle sue ricchezze. Anni dopo la fine della guerra, ho ritrovato la fotografia che mi fecero quel giorno con un soldato nazista, un tipo molto sorridente e gentile. Se per caso avessero voluto perquisirvi, avrebbero senza dubbio scoperto che eravamo circoncisi. Ci avrebbero portato via e nessuno di questi bambini sarebbe sopravvissuto. In quella foto c’è anche Don Corso: come il suo maestro Don Facibeni era un uomo giusto. E Dio li ha aiutati perché in mezzo a quella tragedia non avevano dimenticato di essere uomini e di amare gli altri".

Daniele Bernardini