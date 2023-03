Il Padule nella morsa della siccità Livelli dei canali sotto la media I pesci in difficoltà, la flora soffre

La siccità affonda il morso e sta creando gravi difficoltà a vari livelli. Lo sta facendo al mondo agricolo con forti preoccupazioni già per quelle che potrebbero essere le ripercussioni sui raccolti del 2023. Lo sta facendo sull’ambiente. Il problema è emerso in modo evidente la scorsa estate e non è stato risolto. E la siccità resta un fronte importante anche per il Padule di Fucecchio, la più estesa palude interna italiana, ampia circa 2mila ettari, che si sviluppa tra le province di Firenze, Pistoia, Lucca e Pisa. ll livello dell’acqua, in questi giorni, è 30 centimetri sotto la media. In difficoltà importante – è stato sottolineato dagli esperti - ci sono flora e fauna. Il delicato ecosistema del Padule di Fucecchio è messo a dura prova: anche i pesci, che in questo periodo dovrebbero risalire la corrente per riprodursi, sono sotto pressione e non stanno trovando abbastanza acqua.

Se continua così il livello si abbasserà ancora di 10-15 centimetri arrivando a quello del mese di agosto scorso, fino a compromettere il transito degli uccelli in viaggio verso il nord Europa che così non si fermerebbero più in Padule. In sofferenza anche le piante con alcune che stanno prendendo il sopravvento su altre. Altro segno della siccità è il proliferare dei canneti con danni che potrebbero essere irreversibili. La scorsa estate fu durissima per il Padule sotto il caldo torrido: l’area umida di grande importanza a livello nazionale ed europeo raggiunse la soglia di preallarme relativa alla portata delle acque.

Allora, lo ricordiamo, scattò anche la sospensione delle licenze di attingimento, come prescritto nelle autorizzazioni rilasciate dal Circondario Empolese Valdelsa, per consentire il rientro nei limiti di portata minimi per la vita della fauna ittica. In estate furono anche intensificate le azioni di vigilanza, tramite la polizia municipale e le altre forze di polizia, per individuare eventuali prelievi abusivi delle acque del Padule. Ma cosa manca o cos’è mancato? Viste le poche piogge, e alla luce dei cambiamenti climatici, la cosa necessaria sarebbe stato poter immagazzinare l’acqua per aver disponibili riserve nei periodi di magra: ecco perché oggi, che siamo in un periodo di siccità, i livelli sono medio bassi. Ma gli osservatori specializzati li definiscono bassi.