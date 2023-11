"Il Padule è importante. Norme più facili"

Si è discusso molto in questi giorni della manutenzione di fiumi e torrenti, per la Valdinievole il Padule di Fucecchio, naturale cassa d’espansione che raccoglie tutta l’acqua del nostro comprensorio. Sull’argomento interviene anche l’associazione dei proprietari della parte pistoiese dell’area umida, "Terra nostra unita". Nella nota si ribadisce l’importanza del cratere palustre per la salvaguardia idraulica della zona e si chiede meno burocrazia per la gestione dell’area. "Dopo i recenti fenomeni atmosferici che hanno messo in ginocchio varie aree toscane – si legge – vogliamo ribadire quanto sia stato importante poter convogliare le acque della Valdinievole all’interno del Padule che come al solito ha svolto un ruolo determinante per la salvaguardia del territorio urbano vicino. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alle opere di pulizia e manutenzione che ogni anno compiono a loro spese i nostri proprietari associati, nonostante la burocrazia e le insensate norme Regionali ne complichino l’esecuzione. Vogliamo con forza rappresentare agli organismi regionali che sarebbe opportuno semplificare e agevolare le operazioni di pulizia e manutenzione dei nostri territori. La tutela ambientale non può e non deve prescindere da quella delle vite umane. Pertanto, auspichiamo che le autorità regionali valutino con la opportuna sensibilità quanto accaduto, appellandoci alla competente commissione ambiente regionale, nonchè al presidente Giani, affinchè vogliano riesaminare le specifiche normative e regolamenti vigenti in ordine alle operazioni di pulizia e manutenzione dei terreni all’interno del cratere palustre all’insegna della semplificazione, sicurezza e salvaguardia, sia del nostro amato Padule come pur degli abitanti dell’intero circondario pistoiese e fiorentino".