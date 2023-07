"Il Padule abbandonato, ormai è una discarica"

Ponte Buggianese (Pistoia), 16 luglio 2023 - L’associazione Volpoca denuncia lo stato di degrado e abbandono del Padule di Fucecchio da parte del Consorzio di bonifica Basso Valdarno e annuncia la sospensione delle attività turistiche. "Nonostante le nostre numerose segnalazioni - spiega l’associazione – effettuate per scritto al Consorzio Basso Valdarno, l’ente preposto alla manutenzione, in virtu’ delle numerose segnalazioni e lamentele pervenuteci dai frequentatori del territorio palustre, nostro malgrado, abbiamo dovuto sospendere anticipatamente tutte le nostre iniziative turistiche. E’ impensabile e indecoroso vedere e presentare il territorio del Padule di Fucecchio nel più completo stato di abbandono, non piu’ usufruibile sia all’interno delle Riserve Naturali, come pure sugli argini maestri di maggior afflusso e percorribilità turistica (vedi Canale del Terzo). Infatti - prosegue la nota – non solo è ormai da tempo pregiudicata la percorribilità sia dei pedoni, sia dei turisti ciclisti, ma è praticamente impossibile pure effettuare anche delle escursioni a cavallo. Peraltro, dal nostro punto di vista, non solo è pregiudicata qualuque attività turistica o di occasionali visite ludiche effettuate da comuni cittadini, ma riteniamo importante denunciare con fermezza che è in pericolo anche l’incolumità di quei coraggiosi che, nonostante le precarie condizioni lamentate, si avventurassero comunque nei percorsi turistici segnalati (canale del Terzo compreso), considerate le frane, le buche, le fosse e quant’altro generato dalla natura durante il periodo invernale. La Regione deve intervenire per rimediare e risolvere questo devastante degrado. Per il momento non ci resta che dire: Vergogna. Si parla di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio palustre evidentemente solo per riempirsi la bocca di belle parole e di proclami propagandistici, dimenticandosi poi, nei fatti, di ogni sorta di tutela e immagine ambientale riguardo ad una delle aree umide interne più importanti d’Europa. Il risultato è sotto gli occhi di chiunque voglia verificare od abbia a cuore il territorio del Padule di Fucecchio, dove regna e fa da padrone solo l’incuria più totale sotto tutti gli aspetti; regno oramai incontrastato ed accogliente solo per discariche abusive, nutrie, cinghiali, tartarughe e gamberi killer. Rinnoviamo i nostri complimenti a tutti quei millantatori che si spacciano come salvatori dell’ambiente e che, solo a chiacchere, proclamano ancora a gran voce che il Padule di Fucecchio è una risorsa turistica e potrà essere un’area fruibile da parte di numerosi visitatori: sono tutte barzellette. Noi ci limitiamo per il momento a dire solo vergogna, vergogna e vergognatevi".