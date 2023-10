Il nuovo portale per il turismo: "Il territorio a portata di click"

Eventi, notizie utili e informazioni sul benessere. È attivo tomontecatini.com, il nuovo sito istituzionale del Comune. Alessandra Bartolozzi, assessore al turismo, ha presentato ieri il portale. "Il sito – ha spiegato – realizzato dall’agenzia Space e gestito da Allioth, è stato costruito con una grafica semplice che già nelle prime pagine mostra le bellezze della città con immagini luminose che rendono l’idea di un territorio solare e invitante. Una costruzione lineare permette di navigare alla ricerca di ciò che si desidera con velocità e senza nessuna difficoltà". Domani, venerdì 20 ottobre, tempo permettendo l’attore Fabio Troiano, registrerà in città un servizio per la trasmissione “Bell’Italia in viaggio“, di LA7, che andrà in onda durante una puntata a novembre.

"La scorsa settimana – conclude Bartolozzi – ho partecipato alla Tg Travel Experience di Rimini, allo stand della Regione Toscana, dove ho avuto l’opportunità di rappresentare e rappresentare Montecatini".