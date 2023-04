’Il nuovo mondo’ visto da Oreste Ruggiero

E’ fresco di stampa il nuovo libro di Oreste Ruggiero, architetto montecatinese di fama internazionale, saggista e uomo di vasta cultura, come ha ampiamente dimostrato nella sua produzione di testi particolarmente incisivi anche sulla figura di Leonardo da Vinci. Il titolo del nuovo libro è "Il nuovo mondo (Occidente oe Russia, Cina, India...)", edito da Albatros per la collana Nuove Voci I Saggi (132 pagine, euro 13,90).

Il saggio di Oreste Ruggiero si apre facendo riferimento all’opera "Il nucleo della terra", da lui ideata in occasione dell’Expo internazionale di Milano del 2015, i cui nodi intrecciati evocano l’unione dei popoli come aspirazione e regola del nostro pianeta. Da qui la relazione con il XIX incontro del "Valdai Discussion Club" di Mosca tenutosi a ottobre 2022 e in particolare con l’intervento del presidente Vladimir Putin nel dibattito sugli intrecci fra storia e cultura dei popoli.

Senza pregiudizi, ma con onestà intellettuale, l’autore approccia alle visioni del mondo e ai presupposti identitari delle nazioni emersi durante questi confronti con opinioni diverse, essenziali perché favoriscono lo sviluppo di ogni individuo dal punto di vista della civiltà, della cultura, della creatività e della libertà di scelta. Alla luce delle problematiche che interessano il pianeta e dinanzi a un preoccupante appiattimento culturale di livello globale, Ruggiero sottolinea la necessità di posporre i dogmi prioritari di carattere economico ai valori che sostengono la cultura, la storia e l’identità dei popoli, incentivando il desiderio e la libertà di scoperta di questi principi. Un saggio da approfondire per condividere la riflessione su quelle azioni rivolte a rendere il mondo più coeso e sicuro.