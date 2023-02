"Il nostro Sanremo": Marystar al Festival con i cantanti Voci d’Oro

Maria Angela Arcangeli con lo staff Marystar realizzerà il programma televisivo "Il nostro Sanremo 2023" quest’anno alla 16^ edizione. Programma all’insegna della musica italiana con interviste ai big e ai cantanti Voci d’Oro che si esibiranno durante le manifestazione collaterali. Quest’anno due location di eccezione: "Casa Sanremo" del patron Vincenzo Russolillo in occasione di Sanremo Doc del direttore artistico Danilo Daita si svolgerà nella sala dedicata a Vittorio De Scalzi e la seconda esibizione con un concerto Voci d’Oro in tour al Sanremo Mamely vicino Teatro Ariston.

Intanto Marystar darà il via al 26° Festival Voci d’Oro 2023, che si svolgerà sempre al Tettuccio e continuerà la promozione del cd Compilation Voci d’Oro 2022. Per tutti i cantanti che parteciperanno, oltre all’emozione di essere a Sanremo durante il Festival della canzone italiana, è una grande promozione artistica. la vetrina più importante che possa esserci in Italia per tutto ciò che vi si crea attorno, decine di eventi che tengono sveglia la città per una settimana, oltre mille le radio e le tv accreditate, produttori, artisti, manager, discografici, talent scout, giornalisti specializzati.

"Il nostro Sanremo Marystar" andrà in onda su 80 televisioni della Fox Production & Music di Nicola Mauro Marino. Inviata speciale di quest’anno è Elena Presti. Insomma sarà un’importante promozione soprattutto per la città di Montecatinirme che ospita il Festival Voci d’Oro “50 anni & dintorni” da 26 anni.

A dare il via i festeggiamenti sanremesi sono stati i fuochi d’artificio accompagnati dalle canzoni che hanno fatto la storia del Festival. Poi primo appuntamento con il green carpet con tutti gli artisti in gara. In piazza Colombo il Suzuki Stage, palcoscenico che ospita grandi concerti e grandi artisti della musica italiana che si esibiscono per tutte le cinque serate del Festival: Piero Pelù, Nek e Francesco Renga, Annalisa, La Rappresentante di Lista e Achille Lauro. Nella piazza e in altre zone della città maxi schermi su cui poter seguire la diretta del Festival.

Dopo il successo dello scorso anno torna il palcoscenico sul mare con Costa Smeralda. In diretta con il palco dell’Ariston si esibiranno Salmo, Fedez, Gue Pequeno e Takagi e Ketra. Presso il Forte Santa Tecla sarà allestita la mostra dedicata a Raffaella Carrà "A far la moda comincia tu". Il 73° Festival sarà caratterizzato da eventi legati al mondo del beauty. Ci si potrà sottoporre a una seduta di consulenza d’immagine personalizzata con Khooa, il duo esperto di Armocromia e di make up in collaborazione con Sephora. VeraLab, in qualità di skincare partner del Festival, animerà la città con una divertente iniziativa che la vedrà protagonista di un tour con un trenino personalizzato. Rai Pubblicità ha inoltre annunciato la squadra dei brand che hanno scelto di unirsi all’evento più atteso del panorama musicale italiano. Ai partner istituzionali già ufficializzati Costa Crociere, Plenitude (Eni) e Suzuki, si aggiunge Poltrone&Sofà..