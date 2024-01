Il nodo variante di Collodi. Il comitato di cittadini dice no alla proposta della Provincia

Nella sede della Fondazione Nazionale Collodi un comitato spontaneo di cittadini ha organizzato un’assemblea molto partecipata per parlare della variante di Collodi e dei prossimi lavori sul Ponte all’Abate. Il presidente della Fondazione, Pier Francesco Bernacchi, ha ricordato come la variante sia imprescindibile, per lo sviluppo del Parco e per la salvaguardia del distretto cartario di Villa Basilica, esprimendo preoccupazione per la prevista chiusura del ponte per circa 9 mesi. Il comitato ha affidato una analisi tecnica dello studio predisposto dai tecnici della Provincia di Pistoia al geometra Massimo Ciomei, che ne ha presentato i risultati ai presenti, illustrando tutte le problematiche geologiche e ambientali che riguardano area, e giudicando problematica, se non irrealizzabile, l’ipotesi della galleria sotto Collodi Castello.

L’ex assessore Aldo Morelli ha ricordato come un intervento di questa natura non fosse ipotizzato nell’accordo di programma firmato nel 2002 fra Regione Toscana, gli enti coinvolti e la Fondazione. "Sarebbe stato logico e opportuno ripartire da lì - ha detto - studiare quei tracciati, compreso quello interamente nel territorio di Capannori. Studio, questo, che la Provincia non ha ancora eseguito". Sulla stessa linea il vicesindaco di Villa Basilica, Giordano Ballini, che ha ricordato che la commissione tecnico-politica che ci ha lavorato si fosse assunta l’impegno di portare a compimento lo studio di fattibilità su entrambi i versanti, pistoiese e lucchese, per poi aprire il confronto con le popolazioni. Il comitato ha annunciato nuove iniziative e la volontà di organizzare un incontro con la Provincia di Pistoia e gli altri enti.

Emanuele Cutsodontis