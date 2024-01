Il nodo ponte all’Abate. Confcommercio scrive al Comune. Il sindaco risponde: "Lavoriamo"

La Confcommercio di Pistoia e Prato interviene ancora una volta sulla questione del Ponte all’Abate, opera la cui parziale chiusura comporta importanti disagi per le aziende del territorio. "La situazione dei lavori a Ponte all’Abate richiede risposte rapide e puntuali - afferma l’associazione di categoria -. Chiediamo all’amministrazione comunale di Pescia di farsi nuovamente portatrice di questa istanza presso la provincia di Pistoia, nell’interesse di tutte le attività che sono coinvolte. Giunti a questo punto, è necessario ricevere aggiornamenti da parte degli enti preposti circa la data d’inizio dei lavori, i tempi d’esecuzione e l’individuazione di una viabilità alternativa".

Una partita che interessa molto l’associazione dei commercianti è quella dei ristori: "Come già evidenziato - prosegue Confcommercio - è inoltre fondamentale prevederli per le attività del luogo e per quelle di Collodi, a causa delle inevitabili perdite che subiranno per via della chiusura del ponte. Sono risposte che si rendono sempre più urgenti".

La risposta dell’amministrazione comunale non si è fatta attendere. "Per la questione di Ponte all’Abate - interviene il sindaco Riccardo Franchi - la nostra Amministrazione sta lavorando, sin dall’insediamento, sulle ipotesi di viabilità alternativa dato che i lavori devono partire e che il Comune di Pescia, in passato, non ha mai segnalato problematiche nella conferenza dei servizi, che era la sede opportuna dove fare le proprie osservazioni. Oltretutto questa amministrazione comunale, il 6 dicembre 2023, ha inviato due richieste alla Provincia di Pistoia chiedendo di prevedere dei fondi aggiuntivi per il rifacimento della viabilità alternativa una volta terminato l’intervento, dato che la stessa verterà esclusivamente su viabilità comunale e alla Regione Toscana per la previsione di ristori da destinare alle attività economiche che subiranno disagi dalla chiusura del ponte e dell’importante arteria viaria. La posizione della nostra amministrazione comunale è chiara - afferma Franchi, in conclusione - occorre, oltre agli stanziamenti sopra menzionati, definire in tempi celerissimi le tempistiche dell’intervento e occorre fare degli incontri pubblici per informare la cittadinanza circa tempistiche e modalità dell’intervento, così come specificato dal vicesindaco Luca Tridente nella seduta della commissione speciale viadotti della Provincia di Pistoia il 2 novembre scorso".

Emanuele Cutsodontis