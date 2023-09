Il nodo impianti sportivi: "Bocciodromo chiuso, quando il via ai lavori?"

"A che punto è l’intervento per la ristrutturazione del bocciodromo comunale, chiuso ormai da cinque anni?". È questa la richiesta contenuta nell’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Gianna Rastelli (Italia Viva) che sarà discussa nel consiglio comunale in programma la prossima settimana, giovedì 21 settembre, alle 20.30, in municipio. La struttura è chiusa dal novembre 2018 per decisione dell’amministrazione di Giuseppe Bellandi. Ma i lavori, che dovevano portare alla riapertura dell’impianto sportivo nel giro di qualche mese, non sono mai stati conclusi. La struttura, dopo vari anni di incuria, necessitava di interventi altamente costosi, per i quali non erano allora disponibili adeguati fondi comunali. Per iniziativa dell’amministrazione Baroncini un contributo statale è stato concesso al Comune per 630mila euro il 13 settembre 2021 e confermato con decreto del capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 marzo scorso. I lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del bocciodromo comunale prevedono un importo complessivo di 980mila euro. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha comunicato l’avvenuta concessione, per il bando "Progetti On", di contributo di 31.145,10 euro destinato al cofinanziamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva dei lavori. E’ stato richiesto all’architetto Marco Del Monte di Capannori, incaricato della progettazione definitiva, il preventivo per i servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva e il coordinamento dei lavori, quantificato in 40.933,54 euro. Con determinazione dirigenziale del 26 maggio scorso l’ente ha pertanto approvato questa offerta economica del professionista lucchese. Il progetto finale può quindi essere realizzato, in attesa della gara e dell’avvio del cantiere. Le procedure di affidamento di affidamento dell’intervento però non sono ancora state avviate e la situazione sta preoccupando i numerosi appassionati presenti in città.

Il presidente della Bocciofila Avis Moreno Zinanni, circa un mese fa, è stato protagonista di un intervento sarcastico per gli auguri di buon Ferragosto: "I nostri soci che anche quest’anno dovranno stare lontani dall’impianto di via Maratona perchè ancora chiuso. E un caloroso ringraziamento alla bocciofila di Pieve a Nievole che ci ospita ormai da diversi anni". Zinanni, anche se indirettamente, ha toccato uno dei problemi più caldi del momento, quello degli impianti sportivi e in particolare del bocciodromo che attende di essere riaperto da ormai troppo tempo. Il vicesindaco Alessandro Sartoni, assessore ai lavori pubblici, risponderà all’interrogazione in consiglio.

Daniele Bernardini