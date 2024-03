Il nodo del Mencarelli. La Pro Loco boccia il bando del Comune

La Pro Loco di Montecatini Alto boccia il bando del Comune per la gestione del vecchio campo sportivo Rismo Mencarelli, giudicando eccessive le spese richieste all’eventuale affidatario della struttura. La domanda per partecipare alla gara per la concessione in gestione scade l’8 marzo, a un canone simbolico di 365 euro all’anno, dando più punteggio alle idee progettuali che arriveranno da associazioni no profit e di volontariato. Il Comune punta a trasformare il Mencarelli di Montecatini Alto da campo sportivo inutilizzato da anni, e ormai inadeguato per tornare a ospitare partite di calcio, a struttura ricreativa e dedicata alle famiglie e dotata di un punto di ristoro, grazie alla gestione di un privato. La giunta vuole "concedere l’uso di questi spazi per cinque anni con diritto bilaterale di recesso con sei mesi di anticipo, specificando che le manutenzioni ordinarie (rete perimetrale, cancello, taglio erba, altre piccole manutenzioni necessarie in corso d’anno) saranno a carico esclusivo del concessionario. L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare interventi nella struttura per migliorarne la fruibilità così come l’acquisto attrezzature sportive o da gioco per arredare la parte che resterà disponibile alla pratica sportiva". Ma la Pro Loco avanza seri dubbi sulla fattibilità del progetto. Il direttivo dell’associazione mette in evidenza che nel documento "si richiede, infatti, al concessionario al momento della stipulazione del contratto, valido 5 anni, una cauzione definitiva di 5mila euro, utenze, acqua e luce, intestate a carico del concessionario , polizze assicurative, con primaria compagnia di assicurazione, per le responsabilità civili e, soprattutto, la struttura verrà consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova".

Nella nota della Pro Loco si evidenzia che "chi si aggiudicherà il bando dovrà sistemare a proprie spese e mettere a norma tutto il campo sportivo. Viene da chiedersi: ma l’amministrazione comunale quante risorse metterà per rilanciare il campo sportivo piuttosto degradato e abbandonato? Riteniamo che non basti manifestare la volontà di mettere qualche eventuale gioco. Il campo sportivo va recuperato con una sistemazione dignitosa per tornare a essere quello che è stato per tanti anni , un centro di aggregazione sociale e sportivo". L’associazione ribadisce che "nel caso non andasse a buon fine non vorremmo che l’amministrazione comunale dicesse: "noi ci abbiamo provato". Sarebbe una risposta inaccettabile e non cancellerebbe le responsabilità sull’abbandono del campo sportivo in tutti questi anni. Lo sapremo nei prossimi giorni visto che il bando scade il prossimo 8 marzo".

Da.B.