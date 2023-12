Il Montecatini è pronto a risalire la china

Con la fine dell’anno si è concluso anche il girone di andata del campionato di Eccellenza dove la Valdinievole Montecatini ha chiuso al terzultimo posto dopo un avvio di stagione interessante. I punti collezionati nella prima metà del percorso facevano ben sperare sportivi e supporters che tutte le domeniche accompagnano la squadra, poi qualcosa ha girato nel senso contrario. Sul bilancio complessivo pesano i sei rigori sbagliati calciati da quattro attaccanti diversi.

Nonostante le difficoltà, la squadra si è stretta intorno al suo allenatore e solo nelle ultime partite è tornata a smuovere la classifica. "Di sicuro non possiamo essere contenti di questa posizione di classifica – commenta il tecnico Leonardo Tocchini –, eravamo partiti con un po’ di saliscendi facendo buoni risultati, la sensazione è che non avessimo preso la forma che speravo, nell’essere veramente squadra, cose che poi si sono verificate coi risultati del finale dell’ andata. Forse ci siamo trovati tutti impreparati nell’affrontare il campionato di Eccellenza, molto diverso da quello di Promozione: effettivamente non mi aspettavo di giocare un campionato con questa intensità così elevata. La cosa ha un po’ sorpreso quasi tutti i ragazzi della rosa".

"Ora il gruppo è stato un po’ ridimensionato per dare più forza ai reparti cercando di dare maggiore spazio a chi la categoria la conosce meglio – continua l’allenatore –; in più, il tutto è stato condito da un numero di infortuni impressionante. Non mi era mai capitato né da giocatore né da allenatore, di avere tanti infortuni gravi anche per durata come la mano fratturata del portiere, un piede rotto, due crociati, tendine d’Achille di elementi che sono stati molto importanti per la vittoria del campionato scorso per cui ci siamo dovuti arrangiare per questo aspetto, ma da qualche settimana sono iniziati i recuperi che mi stanno ridando fiducia".

Adesso i tifosi si aspettano una seconda parte di stagione in crescendo. "Riguardo il girone di ritorno – chiude Tocchini – dobbiamo per forza fare qualcosa in più, le prestazioni di dicembre sono state più da ’categoria’ e la rimonta a Lanciotto ne è la testimonianza. La sensazione è che la squadra stia andando nella direzione giusta, mi aspetto quindi che si possa disputare un girone di ritorno quanto meno sufficiente per riuscire a risollevarsi di qualche posizione".

Stefano Incerpi