Il monito di Confesercenti: "Per il futuro delle Terme va fermata la litigiosità"

"Sulle Terme e il futuro basta litigiosità: per attrarre investitori serve un sistema città". Riccardo Bruzzani, direttore provinciale di Confesercenti Pistoia interviene nel dibattito scoppiato in questa fase cruciale per l’azienda. Da lui arriva un forte richiamo all’unità in vista della scadenza del 16 luglio, data entro cui dovranno essere presentate le eventuali offerte per l’acquisto dei beni strategici delle Terme, che partono da un prezzo base di oltre 42 milioni di euro, non ribassabili. "Tutti – spiega Bruzzani - saremmo felici e contenti se il pubblico (Stato, Regione, Comune), dopo la profonda revisione del rapporto tra il termalismo e il Servizio sanitario nazionale, avesse garantito la manutenzione dei beni di sua proprietà del patrimonio Unesco, realizzato investimenti e forme di gestione adeguati al mercato. Questo non è avvenuto. Oggi siamo di fronte all’asta dei beni immobili delle Terme. Piange il cuore che si sia arrivati a questo punto. Montecatini ha perduto il suo prodotto storico e va avanti con fatica grazie al patrimonio costituito da alberghi, negozi, pubblici esercizi, singole attività imprenditoriali quali le Panteraie, il Teatro Verdi e i cinema".

Il direttore di Confesercenti ricorda che "Regione e Comune hanno assunto l’impegno a prevedere nei propri bilanci stanziamenti per riacquisire gli immobili termali che sono icone, a iniziare dal Tettuccio per il quale è necessario un progetto finanziato di restauro. Ora, ammesso e non concesso che ci fosse la disponibilità, mai dimostrata con atti concreti, di acquisire con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici tutto il patrimonio termale all’asta, si dovrebbe spiegare chi dovrebbe fare gli investimenti per mettere nuovamente sul mercato, coniugando tradizione e innovazione, il termalismo".

Bruzzani sostiene che "si propone una nuova traversata nel deserto. Il prodotto termale resta un obiettivo irrinunciabile per l’identità di Montecatini, ma la sua rinascita richiederà un tempo non breve e alcune condizioni determinanti. Il tema vero è creare i presupposti per rendere la città appetibile per investimenti privati nel termalismo. Essi sono: ridisegnare la città per arrestarne la decadenza, agire per il decoro e la bellezza, renderla sicura, valorizzare la pineta, un programma qualificato e diffuso di eventi, l’unità delle forze economiche e della politica. Questo sarebbe necessario anche se si presentasse all’asta uno sceicco, disponibile ad acquistare tutto il patrimonio termale". Il direttore di Confesercenti afferma che "dovrebbe essere ormai chiaro che la città deve attrezzarsi da subito per diventare destinazione turistica di qualità, affinché le imprese possano continuare a vivere e si possa essere attrattivi a investitori privati. In caso contrario nessun investitore privato si affaccerà. Chi fa investimenti in realtà litigiose e prive di progettualità? Sarebbero investimenti a perdere senza ritorno economico, in assenza di un efficace sistema città".

Da.B.