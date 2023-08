Il mitico Rick Hutton in concerto gratuito giovedì 24 agosto all’ippodromo Sesana

Giovedì 24 agosto Ippodromo Snai Sesana ospita un grande artista internazionale per un concerto live con inizio alle 21,30. Arriva il grande Rick Hutton, conduttore radiofonico e televisivo, musicista britannico, popolare per essere stato uno dei volti principali dell’emittente televisiva Videomusic. Hutton forma giovanissimo la sua prima band in patria, i Laurel Canyon. Arrivato in Italia, forma i The Groove. Nel 1988 incide il suo primo album da solista per la PolyGram. Successivamente forma i Tracks, con i quali incide per la Ricordi il disco What’s The Silence About in 1991. In seguito formerà la Rick Hutton Band con la quale ripropone classici soul e R&B anni Sessanta e Settanta. Nel 2017 pubblica l’album The Planet Sound Sessions con la sua acoustic band. Nel 2022 publica il suo ultimo album One More Time. Giovedì sera al Sesana proporrà un intero concerto live, tributo alla generazione del rock degli anni d’oro. Il concerto verrà offerto gratuitamente a tutto il pubblico così come verranno offerti, sempre gratuitamente, anche tutti gli altri servizi previsti in programma, come il Piccolo paese dei balocchi per famiglie e bambini con castello gonfiabile, pista di mountain bike, i pony, animatori in costume dei personaggi della fantasia, truccabimbi e balloon art: il servizio barba e capelli per uomini di Maikeru e quello di manicure per signore di Neiru nail. Al cinema sotto le stelle sono in programma la proiezione di cartoni animati.