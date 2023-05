Il ministro Alessandra Locatelli ha incontrato le associazioni nella sede della Misericordia

Ultima giornata di campagna elettorale per le elezioni amministrative, che domani e lunedì in Valdinievole riguardano i comuni di Pescia e di Ponte Buggianese. A Pescia soltanto due dei cinque candidati a sindaco accederanno al ballottaggio che si terrà il 28 e 29 maggio. Sono invece 249 i candidati a occupare un seggio in consiglio comunale.

Nella città dei fiori ieri ha fatto tappa il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli (Lega), che nel pomeriggio si è recata nella sede dell’Arciconfraternita Misericordia nella centralissima piazza Mazzini. Nell’incontro l’esponente del governo di Giorgia Meloni si è rapportata in particolare con le associazioni del territorio. Con lei è arrivata anche l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, anch’essa venuta a sostenere il candidato a sindaco Antonio Grassotti, appoggiato dalla coalizione di centrodestra.

"Ho incontrato tante associazioni locali – ha scritto Locatelli sul proprio profilo Facebook – importanti realtà del tessuto sociale della provincia di Pistoia, che ogni giorno sono al servizio dei cittadini più fragili". In precedenza Alessandra Locatelli aveva fatto tappa anche a Gavorrano, in provincia di Grosseto. "Anche qui ho incontrato sindaci – ha aggiunto al riguardo – rappresentanti delle associazioni locali e di importanti enti del territorio. È stata una preziosa occasione per confrontarci e discutere di alcune tematiche che riguardano lo stesso territorio e anche per valorizzare il ruolo di tanti volontari che ogni giorno operano al servizio della comunità".