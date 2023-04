"Il miglior antifurto è il tuo vicino" Il Comitato Grotta Giusti-Centro affronta i temi sicurezza e degrado

Il Comitato Grotta Giusti-Centro organizza l’incontro pubblico "Il miglior antifurto è il tuo vicino" il 27 aprile alle 18 al bar ristorante La Grotta in via Grotta Giusti 1283. Interverranno il vicecoordinatore Acdv Sergio Pardo, il referente Acdv Regione Toscana Michele Giorgi e il referente Acdv Provincia di Pistoia Marco Lucarelli Marco. Tutti i residenti e gli associati sono invitati a partecipare.

"L’associazione di promozione sociale Comitato Grotta Giusti-Centro, nata il 17 marzo 2021 – scrivono i promorori – è il primo comitato di quartiere costituitosi a Monsummano. Il suo obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita dei residenti. Particolare attenzione è stata subito rivolta alla qualità dei servizi erogati dagli organi istituzionali affinché siano adeguati alle esigenze della popolazione. Il comitato, che a oggi conta oltre 90 persone, è una libera associazione di cittadini senza finalità partitiche e di lucro a cui tutti possono aderire. Opera in piena autonomia e trasparenza a esclusivo interesse dei cittadini.

Riteniamo che la partecipazione dei residenti attraverso i comitati di quartiere sia l’elemento essenziale per un sano e costruttivo rapporto con le istituzioni e una indispensabile iniziativa per migliorare e semplificare la vita quotidiana".

"Vorremmo che i cittadini – scrive ancora il comitato – sentissero il quartiere come la loro casa e fossero spronati a partecipare in prima persona per contribuire fattivamente a risolvere i problemi. Per questi motivi abbiamo ritenuto importante dare vita all’iniziativa del controllo di vicinato. Un insieme di piccole attenzioni di chi abita il quartiere rappresenta un deterrente verso chi volesse compiere furti o altri illeciti, come graffiti, scippi, truffe, vandalismi. La collaborazione tra i vicini è fondamentale affinché si instauri un clima di sicurezza tra tutti i residenti e in particolare tra le fasce più deboli. Il controllo di vicinato tende a rafforzare la collaborazione con le forze dell’ordine. Molti residenti hanno formalizzato l’adesione al progetto applicando alla propria abitazione la targa con il logo Zona controllo del vicinato. Siamo attivi da circa due anni. Per estendere tale pratica abbiamo organizzato il primo incontro pubblico per fare il punto della situazione sulla sicurezza e sul degrado. L’incontro è informativo e si parlerà di sicurezza partecipata".