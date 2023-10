Il Mercato dei fiori risboccia. Pronti due milioni di euro per la sua messa in sicurezza

Sono oltre seicento le aziende che operano all’interno del Mercato dei Fiori e delle Piante della Toscana, con più di 4mila addetti, cui deve essere aggiunto tutto l’indotto. Una struttura progettata nel 1975, costata – al tempo – complessivamente 30 miliardi di lire: Comune e Ministero volevano una struttura modulare e flessibile, disponibile a trasformazioni e futuri sviluppi; nel 1988, quando fu conclusa la costruzione, presentava una sala contrattazioni a mezzo d’asta, un vano centrale, uffici e spazi dedicati alle attività commerciali sul lato nord dell’edificio. In seguito a un’ispezione dei vigili del fuoco, l’allarme: a causa di problemi strutturali e legati sia all’antincendio che alla sicurezza sul lavoro, la struttura rischiava la chiusura. Nel 2019 era stato effettuato un primo intervento: la Sistral IoT aveva sostituito diciotto dei quaranta stralli in acciaio armonico che sostengono il soffitto. Ieri finalmente la buona notizia che tutti aspettavano da tempo con fiducia e che segnerà un cambio di passo per l’intero settore.

Il sindaco Riccardo Franchi, affiancato dall’assessore Vittorio De Cristofaro e dalla Giunta comunale, dal consigliere regionale Marco Niccolai, dal governatore della Toscana Eugenio Giani e da Erick Cerasi, amministratore di Sistral, ha annunciato l’inizio di un intervento finanziato con due milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Toscana. "Diamo il via a un impegno che ci eravamo presi – ha affermato Franchi ieri in una partecipata conferenza stampa, convocata nella sede stessa di via Salvo D’Acquisto, alla quale hanno preso parte le massime autorità del territorio e non solo –. La sicurezza dei lavoratori e dei loro posti di lavoro, di chi opera nel settore florovivaistico, da anni in sofferenza, è una priorità. Per completare il percorso dovremo impegnare ancora un milione di euro. Se vogliamo che la politica sia credibile, dobbiamo passare dagli intenti alle cose concrete. Questo ne è la dimostrazione".

"Abbiamo fatto non poca fatica per ottenere questi due milioni – ha precisato De Cristofaro, entrando nel dettaglio del progetto –. Non esisteva una documentazione che impegnasse Regione Toscana". Cerasi ha illustrato il prossimo intervento, definito "molto tecnico".

"Questa è una struttura eccezionale – ha commentato facendo riferimento all’opera di messa in sicurezza – tutti gli stralli sono esterni, l’intervento prevede la sostituzione di quelli di ormeggio e di sospensione, e il rinforzo delle aste di sostegno con delle scocche aggiuntive. Solo quest’ultima parte dell’intervento impatterà sul lavoro all’interno della struttura".

Gli stralli da cambiare sono diciotto, sei di copertura e dodici di ormeggio. I primi sono lunghi trenta metri, quelli di ormeggio cinquantasei, del peso di quarantacinque chili al metro. Ognuno può sostenere quaranta tonnellate di peso. "Abbiamo ordinato gli stralli a Redaelli, azienda monopolista nel settore – ha proseguito –: l’intervento inizierà appena saranno consegnati, pensiamo alla fine di marzo. Quello sulle aste di rinforzo, invece, partirà con l’apertura del cantiere a fine novembre, e durerà alcune settimane. Il termine dei lavori è previsto a fine luglio".

Un intervento impegnativo, impossibile sostenere il contrario. "Il nostro lavoro – ha concluso Cerasi – è quello di non far spostare la copertura se non di pochi millimetri. Per completare l’intervento, è prevista anche la verifica degli stralli verticali, dei quali la sostituzione non è in programma, ma verrà effettuata quando ritenuta necessaria". Al termine, per 50-60 anni la struttura non dovrebbe necessitare di ulteriori interventi, se non la normale manutenzione per la quale l’azienda ha predisposto un piano ben preciso che passa attraverso controlli visivi annuali sugli stralli e, ogni quattro anni, indagini magnetoscopiche. Giani ha ricordato l’impegno profuso, dopo l’intervento dei vigili del fuoco, da Niccolai e dall’allora commissario prefettizio De Cristofaro. "Questa opera era originariamente proprietà di Regione Toscana – ha ricordato il governatore della Toscana – poi venne ceduta al Comune di Pescia, cui demmo tre milioni di euro perché fossero utilizzati per la manutenzione. De Cristofaro fu bravo a mediare con Prefettura e vigili del fuoco. Sono gratificato: quella che presentiamo è una procedura di buon governo, come dovrebbe essere sempre nella pubblica amministrazione".

Emanuele Cutsodontis