Il mercato coperto riparte: "Bene la manutenzione per riqualificare la zona"

"L’intervento previsto dall’amministrazione comunale con un investimento di circa 55mila euro al mercato coperto è senza dubbio apprezzabile. Ci auguriamo che sia il primo passo di un percorso destinato a riqualificare tutta la struttura commerciale, con ripercussioni anche per il miglioramento della zona". Le associazioni di categoria apprezzano i lavori annunciati dal vicesindaco Alessandro Sartoni, in attesa di ulteriori interventi che consentano alla città di riappropriarsi di una struttura ormai chiusa da sei anni. Nicola Pieri, presidente di Confcommercio Montecatini, ribadisce la preoccupazione per lo stato attuale dell’edificio. "Adesso versa in condizioni davvero penose – sottolinea l’imprenditore – quindi ben venga un’opera per preservare l’edificio, in attesa di un intervento di riqualificazione generale. Questo consentirebbe un recupero della situazione in cui si trova il quartiere".

Michela Caruso, presidente di Unim-Confesercenti, esprime la speranza che il mercato coperto possa tornare a nuova vita in tempi ragionevoli. "Ben vengano i lavori annunciati dal Comune – afferma – perché questa struttura ha tutte le potenzialità per attirare gente. Se eventuali nuovi affittuari degli spazi all’interno fossero in grado di sistemarli da soli, saremmo già un bel passo avanti. Il Mercato Coperto può diventare un punto capace di attirare gente".

I commercianti attendono ora di incontrare il sindaco Luca Baroncini e l’assessore alle attività produttive Alessandro Lumi per parlare di possibili interventi congiunti. "La giunta comunale ha approvato un progetto che contempla un insieme di interventi conservativi, con lo scopo di ripristinare decoro e condizioni necessarie a una corretta conservazione del mercato coperto anche al fine di porre le basi per un suo più ampio utilizzo negli spazi all’aperto, al fine di dare nuova centralità a questi spazi e un segnale di attenzione al quartiere". Il vicesindaco Alessandro Sartoni, ieri, ha annunciato così il provvedimento preso dall’amministrazione. Doveva diventare una specie di Covent Garden, una struttura di eccellenza dell’enogastronomia cittadina capace di arricchire l’offerta turistica, richiamando ulteriori presenze. Il mercato coperto di Montecatini invece è vuoto dal 2017 se si eccettuano i banchi settimanali dei contadini nell’area Sud del complesso. Nell’aprile del 2018 il mercato coperto era ormai chiuso da sei mesi, mentre il Comune e l’immobiliare Le Padulette, che aveva ottenuto l’affidamento dopo una gara, stavano discutendo sul progetto, che secondo l’amministrazione era forse troppo ambizioso. I lavori non sono mai iniziati e con la nuova amministrazione è stata ufficializzata la decadenza della procedura che aveva assegnato la ristrutturazione dell’immobile.

Daniele Bernardini