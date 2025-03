Il Lorenzini brilla agli Stati Generali

Il Lorenzini agli Stati Generali della scuola digitale . La classe 4B dell’indirizzo linguistico del liceo pesciatino ha avuto la possibilità di partecipare all’evento che si è svolto a Bergamo. Durante lo scorso anno scolastico, questo gruppo di studenti aveva lavorato a ’Decameron Reloaded’, un progetto ideato con il professore di lettere David Del Carlo, che coniuga letteratura italiana e intelligenza artificiale. Le novelle di Boccaccio sono state portate in vita dai ragazzi grazie all’IA tramite immagini parlanti, video riassuntivi e attualizzazioni dell’opera. La classe ha raggiunto la seconda posizione in classifica su oltre cinquanta scuole partecipanti: un grande traguardo per il Liceo Lorenzini, che dimostra di fornire le competenze per interfacciarsi con le novità tecnologiche.